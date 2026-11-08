快訊

台股2天重挫7.56%⋯00949僅跌1.92% 專家揭3大抗跌關鍵

NBA／柯瑞狂轟41分加致勝上籃 勇士延長賽退魔術奪7連勝

3架F-16V飛抵志航！飛官比「21」手勢 傳女飛官陳怡慈駕6731號機

聽新聞
0:00 / 0:00

亞冠賽／兄弟1.5軍助中華隊練兵 是否給「雙張」零用錢？平野：呵呵

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
兄弟打線在今天熱身賽端出1.5軍陣容，圖為黃韋盛。資料照
兄弟打線在今天熱身賽端出1.5軍陣容，圖為黃韋盛。資料照

中華隊備戰亞冠賽，今天在熱身賽與中信兄弟隊過招，兄弟打線有誠意，端出1.5軍陣容，包括宋晟睿、岳政華、黃韋盛等人都隨隊來到新莊棒球場。

中職聯盟安排味全龍、中信兄弟隊與中華隊進行兩場熱身賽，昨天龍隊由二軍教頭劉榮華督軍，以二軍陣容應戰，僅極少數有在總冠軍賽名單內選手參賽。

兄弟今天前4棒安排許庭綸、岳政華、黃韋盛、王政順，宋晟睿會在後段上場；此外，帶了10位投手，先發投手由林暉盛擔綱，另外還有余謙、魏碩成等人。

中華隊安排來自兄弟的張仁瑋、張士綸擔任前兩棒，賽前談到如何壓制自家子弟兵，兄弟教頭平野惠一笑了，「兩人今天有來跟我打招呼，說他們打前兩棒，雖然是敵對，但還是以爸爸的心態在看他們，他們是第一次打國際賽，對他們來說是寶貴經驗，希望他們可以多吸收到一些東西。」

被問到是否會給兩人的東京行提供零用錢，平野笑答：「呵呵呵呵，他們應該不需要吧！」

亞冠賽 兄弟 中華隊

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞冠賽／綱總曝首場熱身賽安排 林子崴打頭陣、王念好扛4棒

亞冠賽／中華隊首場實戰打線亮牌！林佳緯開路 預計8投上陣

亞冠賽／中華隊5安攻5分擊敗味全龍 王念好敲雙安「refresh」有成效

亞冠賽／高志綱說林子崴可以期待 2位旅日投手狀況只能說「正常」

相關新聞

中職／曾峻岳申請MLB入札45天交涉期正式起跑 入札金計算方式曝光

富邦悍將隊「火球男」曾峻岳挑戰旅外，正式向大聯盟申請入札，45天交涉期為美國時間11月8日到12月22日，但今年多了其他變數，由於現行勞資協議將在12月1日到期，大聯盟可能在這之後啟動封館，曾峻岳挑戰旅美之路面臨時間壓力。

亞冠賽／兄弟1.5軍助中華隊練兵 是否給「雙張」零用錢？平野：呵呵

中華隊備戰亞冠賽，今天在熱身賽與中信兄弟隊過招，兄弟打線有誠意，端出1.5軍陣容，包括宋晟睿、岳政華、黃韋盛等人都隨隊來到新莊棒球場。

亞冠賽／熱身賽2局飆4K 金丸夢斗有望扛12日對台灣先發：要有更強自覺

外界預期將在亞冠賽扛下對中華隊一戰先發的金丸夢斗，昨天在熱身賽面對羅德隊先發2局無失分，對自身狀況調整表達滿意，迎接正式比賽，他說：「要帶著更強烈的自覺投入比賽。」

中職／平野惠一帶兵標配汽水糖單場紀錄3罐 「上半季庫存消失很快…」

中信兄弟隊教頭平野惠一帶兵標配汽水糖，隨著戰局傷腦筋時就來一顆，畫面頻頻躍上轉播，也讓他因此收到廠商提供、球迷贈送，昨天在感謝會大方與球迷分享，今天在本季最後一場賽事再送給媒體。

亞冠賽／「綱總實驗室」測試短期賽調度 董子恩解鎖右外野初體驗

富邦悍將隊董子恩以外野手身分投入亞冠賽中華隊，昨天在熱身賽首度嘗試右外野，總教練高志綱透露，這是針對正式比賽可能出現的狀況先做測試，董子恩本身也有意願嘗試。

亞冠賽／張仁瑋、張士綸爆發不是偶然 高志綱冬盟就看過他們的好

中華隊備戰亞冠賽，今天在熱身賽面對中信兄弟隊，打線安排兩位兄弟張仁瑋、張士綸擔綱雙箭頭，總教練高志綱過去在冬季聯盟就帶過兩人，在場上的付出看在眼裡，直言兩人本季的爆發是實至名歸。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。