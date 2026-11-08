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亞冠賽／兄弟1.5軍助中華隊練兵 是否給「雙張」零用錢？平野：呵呵
中華隊備戰亞冠賽，今天在熱身賽與中信兄弟隊過招，兄弟打線有誠意，端出1.5軍陣容，包括宋晟睿、岳政華、黃韋盛等人都隨隊來到新莊棒球場。
中職聯盟安排味全龍、中信兄弟隊與中華隊進行兩場熱身賽，昨天龍隊由二軍教頭劉榮華督軍，以二軍陣容應戰，僅極少數有在總冠軍賽名單內選手參賽。
兄弟今天前4棒安排許庭綸、岳政華、黃韋盛、王政順，宋晟睿會在後段上場；此外，帶了10位投手，先發投手由林暉盛擔綱，另外還有余謙、魏碩成等人。
中華隊安排來自兄弟的張仁瑋、張士綸擔任前兩棒，賽前談到如何壓制自家子弟兵，兄弟教頭平野惠一笑了，「兩人今天有來跟我打招呼，說他們打前兩棒，雖然是敵對，但還是以爸爸的心態在看他們，他們是第一次打國際賽，對他們來說是寶貴經驗，希望他們可以多吸收到一些東西。」
被問到是否會給兩人的東京行提供零用錢，平野笑答：「呵呵呵呵，他們應該不需要吧！」
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