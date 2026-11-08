日職／藤浪晉太郎穿金鶯球衣狂敲13轟！ 笑稱：投球比打擊難

全壘打大賽活動「MLBx: FUKUOKA」7日在瑞穗PayPay巨蛋盛大登場，這也是該項賽事首次在日本舉辦。賽事邀集了多位美日職棒名將共襄盛舉，其中在今季結束後遭到DeNA戰力外通告的投手藤浪晉太郎，他重新穿上2023年效力巴爾的摩金鶯隊時期的14號球衣登場，展現出不同於投手丘上的打擊英姿。

比賽採取3人一組的團隊積分制，球員需在投手丘後方特設的打席區進行每人2分鐘的限時打擊。與瓊斯（Adam Jones）、杉谷拳士同組的藤浪晉太郎，在自己的打席擊出11支全壘打，隨後又在代打環節加碼2支，個人合計轟出13轟。雖然他所在的「金鶯隊」最終在不敵松坂大輔領軍的「紅襪隊」，但精彩的打擊演出已讓現場歡呼聲不斷。

為了這次比賽，藤浪在賽前特別進行了一整週的打擊機特訓。賽後受訪時他露出笑容表示：「玩得非常開心！不過連續打滿2分鐘真的挺累人的。因為是正式比賽，原本真的很想贏。」當被媒體問到「投球和打擊哪一個比較難」時，他則幽默地回應「還是投球比較難」。

現年32歲的藤浪晉太郎雖然剛離開DeNA且本季發揮有限，但他仍表達了強烈的現役續行意願，希望能繼續在職棒舞台上奮戰。