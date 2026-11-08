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亞冠賽／熱身賽2局飆4K 金丸夢斗有望扛12日對台灣先發：要有更強自覺

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
亞冠賽將在12日點燃戰火，各隊備戰進入實戰階段，日本隊由金丸夢斗扛起首場熱身賽先發，日本媒體預測他面對中華隊先發機率高。路透社
亞冠賽將在12日點燃戰火，各隊備戰進入實戰階段，日本隊由金丸夢斗扛起首場熱身賽先發，日本媒體預測他面對中華隊先發機率高。路透社

外界預期將在亞冠賽扛下對中華隊一戰先發的金丸夢斗，昨天在熱身賽面對羅德隊先發2局無失分，對自身狀況調整表達滿意，迎接正式比賽，他說：「要帶著更強烈的自覺投入比賽。」

現年23歲的左投金丸夢斗，為中日龍隊2024年選秀第一指名，本季出賽25場，取得5勝12敗、防禦率2.91，也是今年世界棒球經典賽班底。

金丸昨天面對羅德先發2局被敲2安打、無失分，送出4次三振，最快球速150公里，表現出色。他表示，「這場設定的目標，就是確認所有球種的狀況，很開心有順利達成。」對於投球計時、PitchCom的適應也都沒有問題。

監督井口資仁表示，先發投手的任務就是穩住比賽，讓球隊有機會贏球，以金丸此役表現來看，調整狀況確實不錯。

面對正式比賽，金丸表示，「那種緊張感是完全不同的，必須抱持著更強烈的自覺投入比賽。」金丸被視為12日為日本隊負責開幕戰的有力候選，在熱身賽展現出色調整內容後，日本媒體認為首戰先發呼之欲出。

亞冠賽 羅德 中華隊

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