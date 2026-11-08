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中職／曾峻岳申請MLB入札45天交涉期正式起跑 入札金計算方式曝光

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊投手曾峻岳。聯合報系資料照
富邦悍將隊投手曾峻岳。聯合報系資料照

富邦悍將隊「火球男」曾峻岳挑戰旅外，正式向大聯盟申請入札，45天交涉期為美國時間11月8日到12月22日，但今年多了其他變數，由於現行勞資協議將在12月1日到期，大聯盟可能在這之後啟動封館，曾峻岳挑戰旅美之路面臨時間壓力。

曾峻岳二度挑戰旅外，2023年叩關失敗，經過3年磨練後帶著更穩定的球技，再次上架海外自由市場，傳出吸引複數美職球隊探詢。

美國媒體報導，曾峻岳已正式向大聯盟提出入札申請，他的交涉期將從美國時間11月8日上午8點起跑，期限為12月22日，大聯盟各隊都可與他展開接洽。

美聯社報導介紹曾峻岳為2021年中職新人王，他在今年參與世界棒球經典賽，對戰南韓、捷克隊登板，面對南韓隊之戰取得救援成功，四縫線直球均速達93.7哩，也搭配使用卡特球。

根據大聯盟與中職的入札協議，若曾峻岳簽下大聯盟合約，悍將球團可獲得的入札金，在合約總額的前2500萬美元部分將可獲得20%，接下來2500萬美元採計比例為17.5%，超過5000萬美元的部分則為15%，若有激勵獎金、執行選擇權等，相關收入也將採15%為入札金。

若曾峻岳簽下小聯盟合約，入札金將是簽約金的25%，若合約包含進入大聯盟40人名單的薪資條件，相關收入也將採計15%為入札金。

曾峻岳 中職 MLB

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