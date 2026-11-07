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中職／受舊傷所困錯失大好機會 劉家翔秋訓持續強化「快變巨石強森」

聯合報／ 記者葉姵妤／桃園即時報導
樂天桃猿劉家翔。記者葉姵妤／攝影
樂天桃猿劉家翔。記者葉姵妤／攝影

樂天桃猿隊23歲投手劉家翔今年4月在本季初登板就拿下生涯首勝，他原以為今年很有機會卡位一軍輪值，卻又因為肩膀夾擠的舊傷所困，季中脫離戰線，季後他除了透過秋訓再強化身體，快練成「巨石強森」，還計畫和隊友曾家輝一同赴日訓練，希望能讓身體能更穩定。

劉家翔原是今年樂天桃猿隊規劃的4大本土先發之一，4月22日首場出賽就以5局失1分（非自責分）的表現拿下生涯首勝，之後在5、6、7月各在一軍先發1場，之後就因為肩傷復發，休到9月才重新出賽，在一軍中繼登板投了1場。

「今年是一個機會，又在一軍拿到首勝，我也對我自己很期待，沒想到季中又開始痛起來，我也想要趕快回到球場，但每一年都沒那麼順利。」談起今年的狀況，劉家翔也難掩失落，「又因為不是技術上的問題錯失機會，很可惜⋯⋯。」

劉家翔直言，每年因為同樣的狀況所苦，「這樣也不是辦法，要好好找方法讓自己的身體更穩定一點。」這期間，球隊教練團和防護團隊都給他很大的協助，也不斷和他進行討論，劉家翔說：「如果沒有他們，我應該也沒有辦法。」

9月回歸賽場後，今天他也在桃園亞洲職棒交流賽首戰先發上陣，對上韓職培證英雄隊，先發3.1局無失分，他自認狀況也還不到很穩定，「但很高興現在能夠在場上健康的投球，之後會再跟教練團討論，怎麼樣可以把動作更固定、怎麼做會更好。」

為了讓身體能更穩定、把傷勢的影響降到最低，今年秋訓他的強化計畫，每次進重量室就是至少一小時起跳，有時甚至快兩小時才走出去，他笑說：「我都覺得，秋訓結束我已經快變巨石強森了，每一天都很充實。」

同時他也計畫在休賽季期間，和今年拿下最佳進步獎的隊友曾家輝一同赴日訓練，「有跟緯晟學長（二軍投手教練黃緯晟）和體能教練討論過，既然有機會就去試試看，看有沒有辦法讓身體更穩定，希望球季中可以更穩定出賽。」 

中職 樂天桃猿 巨石強森

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