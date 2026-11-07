中職／杜禹鋒兩打點退培證英雄自評100分 曾總盼明年有更多一軍機會

樂天桃猿隊今天在桃園亞洲職棒交流賽首戰以3：1擊敗韓職培證英雄隊，杜禹鋒擔任第9棒、游擊手，單場3打數敲1安，但貢獻2分打點，獲選單場MVP，賽後猿隊總教練曾豪駒讓他替自己打分數，杜禹鋒也替自己打了滿分「100分」。

杜禹鋒在2023年季中選秀加入猿隊，但近3年合計僅在一軍出賽8場，16打數敲出1支安打。這次在交流賽首戰則獲先發機會，2局下在三壘有人時敲出滾地球送回寶貴的第2分，第二打席獲得觸身球保送，6局下則是在二壘有人時揮出安打，替球隊多添保險分。

曾豪駒表示，棒球比賽要得分的方式有很多種，「今天兩次有製造打點的機會，他都有把握住，過往他在一軍的出賽機會比較沒有那麼多，今天有適時發揮出來，期待他明年可以在一軍有更多出賽機會。」

杜禹鋒表示，今年自己都待在二軍，藉由這次交流賽，有機會讓一軍的教練和球迷能近距離觀察自己的成長，不斷提醒自己要把握住這個機會，「在場下的時候我就已經把策略想好，走上場的時候就跟自己對話，『我要把這分打點打回來。』」

今天靠著重要的表現拿下單場MVP，杜禹鋒沒有太沈浸其中，他說：「每天早上起來都是新的開始，每天早上起來都會告訴自己，『今天有一場好比賽，要把自己準備好。』」