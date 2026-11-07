中職／「不好意思讓李勛傑受傷」 英雄教頭對舒治浩印象深刻

韓職培證英雄隊來台參與桃園亞洲職棒交流賽，今天在桃園棒球場以1：3不敵樂天桃猿隊，5局上金熊斌的滾地球擊中猿隊一壘手李勛傑的左手，賽後英雄隊總教練薛鍾鎮也立刻關心起李勛傑的狀況，並直呼不好意思。

英雄隊今天在5局上靠全壘打追回1分，之後第3棒金熊斌擊出一壘方向的強勁滾地球，擊中一壘手李勛傑的左手前臂，李勛傑雖完成接球，但之後就因傷退場。

賽後記者會上，薛鍾鎮指出：「這場比賽雖然是交流賽，不管勝負都是很棒的比賽。」接著也表示有些不好意思，讓樂天的一壘手在比賽中受傷，「有點擔心他。」並向現場媒體詢問，是否知道李勛傑傷勢狀況。

猿隊總教練曾豪駒則是在賽後指出，李勛傑被砸到左手臂接近手腕處，「就目前回報的消息，被打到的地方腫脹，他已經有去醫院就醫，骨頭沒什麼問題，明天再觀察狀況。」

英雄隊今天面對猿隊全場5任投手，僅靠第9棒崔佑準在5局上從莊孟源手中轟出陽春全壘打，攻下唯一分數。賽後被問及最印象深刻的猿隊投手，薛鍾鎮點名第9局登板的舒治浩，「今天最後上來的投手，球速都投到150公里，控球也不錯，滿印象深刻。」