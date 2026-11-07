亞冠賽／高志綱說林子崴可以期待 2位旅日投手狀況只能說「正常」

林子崴爭取亞冠賽扛起開幕戰面對日本隊一戰先發有野心，今天在熱身賽繳出3局好投，中華隊總教練高志綱也讚「比預期更好」，看到他想在這次比賽有好表現的企圖心。

中華隊今天在熱身賽以5：2擊敗味全龍隊，林子崴擔任先發投手，完成賽前設定的3局投球，被敲2安打、無失分，有2次三振、沒有保送。

兩位旅日投手也都在今天登板，效力養樂多隊的徐翔聖以32球投1.2局，被敲2安打、失1分，第五局遭周委宏一壘打、許子謙二壘打串連掉分；歐力士隊陳睦衡投2局共用29球，被敲1安打、1保送無失分。

高志綱表示，兩位旅日投手表現只能說「正常」，「他們都是定位先發，安排2局給他們投，內容中規中矩，最重要還是希望他們保持健康進到正賽。

至於林子崴，高志綱給出讚賞，「比我預期還好，從他最後一場出賽到現在有一段時間，局面掌控看起來比預期更好，他本身也很有企圖心，想要在這場比賽有表現，是可以期待的選手。」

林子崴評價此役，坦言第一局變化球掌握度還沒有那麼好，後面兩局有把出手感覺修正一下，開始可以照著自己想法去丟。被問到是否想投開幕戰，林子崴直言：「自己很想投第一場，都是以第一場為目標。」

陳睦衡投2局無失分。圖／中華職棒提供