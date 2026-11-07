亞冠賽／林佳緯打不好點不好跑壘也出包 高志綱：會再與他溝通

中華隊備戰亞冠賽，今天在首場熱身賽以5：2擊敗味全龍隊，林佳緯扛開路先鋒，4打數沒有安打，靠保送唯一一次上壘就遭牽制出局，總教練高志綱未苛責，「相信以他的能力，這些事情對他都是可以做好。」

林佳緯此役擔任第一棒、右外野手，前3打席繳白卷，直到第六局選到保送上壘，但隨即遭到牽制出局，第5打席則在突破僵局擔任首位打者，執行短打點成小飛球，由投手完成接殺。

打不好、點不好、跑壘也出錯，談到林佳緯此役表現，高志綱表示，「這個部分本來就是測試要做的事，剛好在佳緯身上可能都沒有執行到位，這個會再繼續溝通。」

高志綱表示，「相信以他的能力，這些事情對他都是可以做好，可能有點太過急躁，心態上再稍微調整一下，教練團也會再跟他溝通。」