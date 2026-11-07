亞冠賽／中華隊5安攻5分擊敗味全龍 王念好敲雙安「refresh」有成效

中華隊備戰亞冠賽，今天進行首場熱身賽，打完8局以5：1領先味全龍隊，第九局演練突破僵局，中華隊再失1分。王念好扛第四棒繳出雙安，總教練高志綱感受到他心情「refresh」後的成效。

中華隊全場只有5支安打，以王念好雙安表現最佳，第二局正是由他的二壘打開路，後續馬傑森敲安，無人出局攻占一、三壘，王念好先靠暴投跑回分數，後續因2次保送堆成滿壘，陽柏翔高飛犧牲打再下一城。

第三局董子恩保送加盜壘站上得點圈，郭天信、王念好分別靠失誤、保送上壘，再次出現滿壘，馬傑森、林子豪相繼以高飛犧牲打建功，中華隊擴大4：0領先；第五局董子恩因失誤站上二壘，再為中華隊創造機會，王念好補上安打送回中華隊的第5分。

啟用王念好擔任第四棒，熱身賽有不錯手感，高志綱指出：「我感覺他在心情上有refresh的感覺，讓自己重新調整過面對這個比賽。」他透露，之前跟王念好聊，感覺他很想參與這次比賽，球季結束之後也在母隊持續準備，「目前看起來是還不錯。」

儘管安打不多，高志綱也坦言：「要再加強一下」，但他也指出此役還是有看到不錯的擊球內容，針對狀況性的攻擊表現也不錯，今天也有一些球是被風吃掉。

林子崴擔任先發投手，完成賽前設定的3局投球，被敲2安打、無失分，有2次三振、沒有保送。

兩位旅日投手都在今天登板，效力養樂多隊的徐翔聖以32球投1.2局，被敲2安打、失1分，第五局遭周委宏一壘打、許子謙二壘打串連掉分；歐力士隊陳睦衡投2局共用29球，被敲1安打、1保送無失分。

高志綱表示，兩位旅日投手表現屬於「正常」，「他們都是定位先發，安排2局給他們投，內容中規中矩，最重要還是希望他們保持健康進到正賽。

中華隊打完8局取得5：1領先，第九局演練突破僵局、從一、二壘有人打起，刻意讓計分板分數歸零，鍾允華登板，黃柏豪打向右邊方向的滾地球，林子豪精彩攔下傳二壘未能接牢，沒抓到出局數，陽柏翔再傳本壘擋下分數；鍾允華保送李展毅形成滿壘，雖飆K取得第二個出局數，但接下來仍因保送掉分。

中華隊九局下面對林鋅杰，林佳緯執行短打，卻點出小飛球遭到投手接殺，接下來兩棒也都未能建功，未能在突破僵局拿到分數。