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中職／投手群合力壓制+第9棒杜禹鋒貢獻2打點 桃猿3：1擊敗培證英雄

聯合報／ 記者葉姵妤／桃園即時報導
桃園亞洲職棒交流賽首戰今天展開，首戰由樂天桃猿隊以3：1擊敗韓職培證英雄隊。圖／主辦單位提供
桃園亞洲職棒交流賽首戰今天展開，首戰由樂天桃猿隊以3：1擊敗韓職培證英雄隊。圖／主辦單位提供

桃園亞洲職棒交流賽首戰，今天由中職樂天桃猿隊迎戰韓職培證英雄隊，首局許賀捷、曾冠傑連續安打先馳得點，第9棒杜禹鋒則是單場2打點貢獻，加上全場5任投手輪番上陣，僅莊孟源在5局上挨陽春砲失1分，終場由猿隊以3：1擊敗英雄隊。

面對英雄隊排出的先發投手金星真，猿隊打線今天首局就有攻勢，開路先鋒許賀捷敲出安打，曾冠傑補上二壘打送回壘上隊友，迅速替猿隊打線1：0的領先優勢。2局下張趙紘靠失誤上壘，鍾玉成敲出安打，2出局後杜禹鋒擊出滾地球送回第2分，猿隊2：0領先。

猿隊今天排出劉家翔先發，第3局一度面臨二、三壘有的危機，但成功守住局面，投到4局上1出局後保送英雄隊第6棒，被換下場休息，共計投3.1局用60球，被揮出3支安打，有1次保送，沒有失分。之後由邱緯綸接替0.2局無失分。

5局上猿隊換上第3任投手莊孟源登板，投第2球就被英雄隊第9棒崔佑準擊出左外野陽春全壘打，英雄將比數追成1分差，之後莊孟源回穩沒再丟分，合計中繼3局，被敲3支安打（1轟），送出4次三振，失1分。

猿隊接著在6局下由保送開啟攻勢，杜禹鋒在二壘有人時適時安打，替猿隊多添1分保險分，取得3：1領先。最後兩局猿隊推出一軍牛棚戰力，由王志煊、舒治浩各投一局無失分，守住勝利。杜禹鋒貢獻2打點，拿下單場MVP。

值得一提的是，這次交流賽啟用ABS好壞球挑戰系統，兩隊各有2次失敗機會，英雄隊4度提出挑戰，猿隊則是直到7局下由林政華提出首次挑戰，原本看著第3顆好球進壘遭三振，但他拍頭示意挑戰，經ABS系統判定為壞球，挑戰成功，獲得繼續打擊的機會，之後廖健富、毛英傑也都提出挑戰。

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