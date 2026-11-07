快訊

甩鍋赫格塞斯失敗？幕僚長威爾斯去職內幕曝光 傳被川普怒吼離開

剛宣布開通在即…大陸河北一興建中大橋倒塌 驚悚畫面曝光

合體蔣萬安湧2萬人！柯志恩大進場百公尺走8分鐘 酸對手府院黨全到齊

聽新聞
0:00 / 0:00

5000象迷同步開罐 挑戰世界紀錄！平野惠一也跳Wings Dance

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
象迷們一起享受球迷感謝祭的歡樂氣氛。圖/Red Bull提供
象迷們一起享受球迷感謝祭的歡樂氣氛。圖/Red Bull提供

中信兄弟年度球迷感謝祭今天（7日）在台中洲際棒球場登場，除了球員、啦啦隊與球迷近距離互動，Red Bull更邀集現場超過5000名象迷，挑戰「最多人同時開啟飲料罐」世界紀錄。隨著全場倒數，數千名球迷高舉Red Bull同步拉開拉環，開罐聲此起彼落，現場歡呼聲瞬間沸騰。

主辦單位表示，現場參與人數已超越美國今年7月創下的2842人紀錄，能否正式刷新世界紀錄，仍待相關單位認證。

今年的球迷感謝祭不只有開罐挑戰，Red Bull也將品牌特色融入趣味競賽，特別設計「Red Bull能量加分任務」隱藏關卡，各隊必須在限時兩分鐘內完成指定挑戰，爭取額外積分，讓原本的趣味對抗賽增添更多變數。

現場另一個高潮則是「Wings Dance」舞蹈互動，由Hip-Hop舞者雅君、中信兄弟球員及Passion Sisters啦啦隊成員帶領象迷一起跳舞，邀請球迷放下手機、跟著節奏舞動。連總教練平野惠一也親自加入，跟著舞步認真起舞，難得展現球場指揮官以外的活潑一面，成為全場矚目焦點。

中信兄弟總教練平野惠一也加入Wings Dance行列，跟著舞步認真共舞，成為球迷感謝祭的一大亮點。圖/Red Bull提供
中信兄弟總教練平野惠一也加入Wings Dance行列，跟著舞步認真共舞，成為球迷感謝祭的一大亮點。圖/Red Bull提供

中信兄弟球迷感謝祭現場，超過5000位象迷高Red Bull同步開罐，齊心挑戰世界同時開罐紀錄。圖/Red Bull提供
中信兄弟球迷感謝祭現場，超過5000位象迷高Red Bull同步開罐，齊心挑戰世界同時開罐紀錄。圖/Red Bull提供

中信兄弟在球迷感謝祭中安排多項趣味對抗賽，加入「Red Bull能量加分任務」的隱藏關卡，讓活動更加刺激。圖/Red Bull提供
中信兄弟在球迷感謝祭中安排多項趣味對抗賽，加入「Red Bull能量加分任務」的隱藏關卡，讓活動更加刺激。圖/Red Bull提供

中信兄弟 平野惠一

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

棒球／台日韓職棒三強桃園交鋒！DAZN雙11祭56折優惠

毛孩也來路跑！TOYOTA RUN台北場逾3千人同樂 黃阿瑪、鱷魚萌寵成焦點

亞冠賽／下一代台灣尚勇特訓班 郭天信、鍾允華挑戰接班

台日韓職棒好手齊聚桃園！ 2026桃園亞洲職棒交流賽今明熱血開打

相關新聞

亞冠賽／中華隊賽史對日韓還是0勝 高志綱盼選手掃去學習心態：不健康

亞冠賽過去舉辦兩屆，中華隊還不曾從日本、南韓隊手中拿到勝場，此次執掌兵符的高志綱對此認為，期盼選手要帶著對抗、競爭的心態投入比賽，而非一開始就保持來學習的態度，那樣的心態並不健康。

亞冠賽／中華隊缺「金倒永級」重砲 董子恩看李灝宇戰場不在這裡

富邦悍將隊總教練後藤光尊本季意外為董子恩開發外野技能包，換來他季後以外野手身分進入亞冠賽培訓名單，今天在首場熱身賽就以外野手上陣。相較球季中接獲外野任務時反應「當機」，董子恩現在對這個位置已經熟悉許多，更笑說：「中外野是天信，好像沒什麼關係。」

亞冠賽／有注意到桃猿整組本土輪值參戰 陳克羿許願明年還是雙洋砲

中華隊備戰亞冠賽，陳克羿將在明天面對中信兄弟隊的熱身賽先發，若能進入正選名單，將是他連兩屆參戰亞冠賽。他在上屆對澳洲隊繳出7局無失分好投，謙稱有運氣成分，這回坦言私心更想碰到日本、南韓隊。

中職／下半季爭冠期就在牛棚練投 莊昕諺開始比賽克服心中恐懼

樂天桃猿隊投手莊昕諺今年9月遭強襲球直擊臉部，然而他在傷後一心想儘快重返球場，不僅球季尾聲就在牛棚練投想拚季後賽，近期也已在球隊自辦賽登板，這周末亞洲職棒交流賽預計將出賽，他說：「想先克服上場的陰影。」

中職／腳踝傷勢復健進度很順利 朱承洋目標明年春訓開始牛棚

樂天桃猿隊終結者「小朱」朱承洋在今年7月初比賽中因補位一壘傷及右腳踝，之後動手術將骨頭復位，下半季因此報銷，經過四個月的復健後，朱承洋透露，進度都很順利，目標在春訓時就能進行牛棚練投。

5000象迷同步開罐 挑戰世界紀錄！平野惠一也跳Wings Dance

中信兄弟年度球迷感謝祭今天（7日）在台中洲際棒球場登場，除了球員、啦啦隊與球迷近距離互動，Red Bull更邀集現場超過5000名象迷，挑戰「最多人同時開啟飲料罐」世界紀錄。隨著全場倒數，數千名球迷高舉Red Bull同步拉開拉環，開罐聲此起彼落，現場歡呼聲瞬間沸騰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。