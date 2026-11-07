5000象迷同步開罐 挑戰世界紀錄！平野惠一也跳Wings Dance

中信兄弟年度球迷感謝祭今天（7日）在台中洲際棒球場登場，除了球員、啦啦隊與球迷近距離互動，Red Bull更邀集現場超過5000名象迷，挑戰「最多人同時開啟飲料罐」世界紀錄。隨著全場倒數，數千名球迷高舉Red Bull同步拉開拉環，開罐聲此起彼落，現場歡呼聲瞬間沸騰。

主辦單位表示，現場參與人數已超越美國今年7月創下的2842人紀錄，能否正式刷新世界紀錄，仍待相關單位認證。

今年的球迷感謝祭不只有開罐挑戰，Red Bull也將品牌特色融入趣味競賽，特別設計「Red Bull能量加分任務」隱藏關卡，各隊必須在限時兩分鐘內完成指定挑戰，爭取額外積分，讓原本的趣味對抗賽增添更多變數。

現場另一個高潮則是「Wings Dance」舞蹈互動，由Hip-Hop舞者雅君、中信兄弟球員及Passion Sisters啦啦隊成員帶領象迷一起跳舞，邀請球迷放下手機、跟著節奏舞動。連總教練平野惠一也親自加入，跟著舞步認真起舞，難得展現球場指揮官以外的活潑一面，成為全場矚目焦點。

中信兄弟總教練平野惠一也加入Wings Dance行列，跟著舞步認真共舞，成為球迷感謝祭的一大亮點。圖/Red Bull提供

中信兄弟球迷感謝祭現場，超過5000位象迷高Red Bull同步開罐，齊心挑戰世界同時開罐紀錄。圖/Red Bull提供