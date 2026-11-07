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亞冠賽／日本隊首場熱身賽上演PitchCom失蹤 連井口資仁都笑了

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
日本隊監督井口資仁。 美聯社
日本隊監督井口資仁。 美聯社

亞冠賽即將在12日點燃戰火，各隊備戰進入實戰階段，挑戰三連霸的日本隊今天在首場熱身賽以10：4大勝羅德隊，意外插曲是首局就上演PitchCom失蹤事件，捕手松尾汐恩佩戴在右膝上的設備不翼而飛，比賽為此暫停一段時間，尋尋覓覓後在三壘休息室上方平台尋獲。

日本隊全場敲出14支安打，渡部聖彌雙安貢獻4分打點，包括一發三分砲，引領日本隊在第一局就有5分大局；5任投手登板，被預期可能扛起對中華隊一戰的金丸夢斗先發2局被敲2安打、無失分，送出4次三振，竹丸和幸投2局失3分，為此役表現最不穩的投手。

本屆賽事導入投球計時器、開放使用PitchCom，對日本隊來說仍是新課題，今天就因PitchCom帶來意外話題。

事件發生在開賽不久，松尾為了追界外球，跑到三壘側休息室前方，隨後就在要繼續蹲捕、準備發送暗號時，發現本該在右膝上的裝置不見了，羅德陣營為此展開大海撈針、低著頭在草皮上尋覓，最終在休息室上方平台找到，由羅德投捕教練江村直也爬上平台幫忙撿回。

日本隊監督井口資仁賽後也笑說：「這種狀況還真是不常見，感覺就像掉了隱形眼鏡一樣，但球隊有準備很多備用設備，就算搞丟了，應該也還有辦法應付。」松尾苦笑說，自己也沒想到會發生這種事，可能需要把設備固定得更牢一些。

日本隊 亞冠賽 失蹤

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