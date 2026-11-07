棒球／林智勝公益高爾夫球名人賽 棒籃跨界合作攜手做公益

由中職全壘打王「大師兄」林智勝發起的 2026【益球智勝 原力榮耀】林智勝公益高爾夫球名人賽，11月6日在東華菁英高爾夫俱樂部登場，今年賽事邁入第四屆，林智勝與「台灣飛人」陳信安攜手，將公益觸角從棒球延伸至籃球領域，盼凝聚各界資源，為偏鄉孩子創造更多被支持的機會。

本屆賽事延續歷年特色，邀請多位運動好手擔任賽事關主，包括「棒球情人」高國輝、「SRIXON之星」戴佑珊、陳伶潔，以及「原棒協F3」林智勝、陳鏞基、王勝偉親自擔任關主，與參賽球友近距離互動、切磋交流。此外，也邀請林志傑、田壘、呂政儒、林子偉、郭嚴文、林冠綸、王志群、彭婕、范玉禹等體育界好友，以及曾國城、楊大正、翁滋蔓、竇智孔、民雄、陳志強等藝人朋友到場支持，展現運動與各界跨領域串聯的號召力。

今年公益晚宴特別邀請今年告別職業賽場的體壇代表人物「野獸」林志傑，以及「台灣轟炸基」陳鏞基，兩人慷慨捐出個人珍藏紀念物品投入公益競標，林智勝也加碼捐出兩件極具紀念價值的實戰球衣，包含今年味全龍總冠軍賽假日版實戰球衣，為今年公益競標增添更多亮點。

此外，今年公益賽首度推出「線上公益認購計畫」，打破時間與場地限制，讓無法親臨現場的民眾也能參與。其中除了公益賽每年限定推出的林智勝親筆簽名客製化紀念高爾夫球，也依據偏鄉學校實際需求，募集棒壘球發球機、打擊防護網、練習球，以及籃球球衣、計時計分器等訓練設備，讓公益資源從棒球延伸至籃球，實際改善基層球隊的訓練條件。

本次善款籌集管道多元，包含活動報名費（擊球含晚宴報名費、僅參與晚宴報名費）、線上公益認購，以及晚宴現場熱烈的公益認購及公益競標。在晚宴壓軸的公益競標環節中，最後更在熱心人士現場大方補足116,270元差額的溫情相助下，最終也延續之前的成果，將本屆善款總額順利湊齊整整310萬元，讓公益支持持續累積！

林志傑現身公益晚宴 慷慨捐出個人珍藏紀念物品響應公益競標。圖／社團法人中華民國台灣原住民族棒球運動發展協會

本次活動所募得善款不扣除任何成本，全數捐予「社團法人中華民國台灣原住民族棒球運動發展協會」，由協會統籌執行物資捐贈與各項扶助計畫，讓各界善意成為偏鄉基層孩子追逐運動夢想的堅實後盾。

林智勝賽後受訪表示：「我一直希望透過這場公益賽，讓更多人有機會因為公益聚在一起。這四年下來讓我看到，只要大家願意一起投入，就能為孩子多做一些事情。接下來，我也希望不只是幫助棒球的孩子，還能讓不同運動領域的偏鄉孩子獲得更多資源與支持。希望未來有更多不同領域的朋友加入，讓這份力量可以幫助到更多孩子。對我來說，不只是每年辦一場活動，而是希望大家能夠和我一起持續走進孩子的生活，在他們追逐夢想的路上，提供更實際的支持。」

林智勝公益高爾夫球名人賽自2023年舉辦至今，已邁入第四屆。從最初支持偏鄉基層棒球，到逐步投入運動心理支持、教練增能及訓練資源，再到今年攜手籃球領域展開跨界合作，公益賽持續拓展支持範疇。對林智勝而言，這場公益賽的價值不只在於每年募集多少善款，更重要的是持續凝聚願意投入的人，讓不同領域的專業與資源真正走進基層，陪伴更多孩子在自己熱愛的運動道路上，勇敢追逐夢想。