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中職／赴日參與金鷲秋訓大有收穫 李勛傑直呼「不想回來了」

聯合報／ 記者葉姵妤／桃園即時報導
樂天桃猿隊李勛傑。記者葉姵妤／攝影
樂天桃猿隊李勛傑。記者葉姵妤／攝影

樂天桃猿隊日前由總教練「龍貓」曾豪駒領軍，帶領4名內野手馬傑森、李勛傑、許賀捷及曾冠傑赴日本參與日職樂天金鷲隊秋訓，其中強打李勛傑也在短短6天的見習後直呼很有收穫，「最後一天我跟龍貓教練說，我不想回來了。」

猿隊總教練曾豪駒指出，透過這次和日職球隊的交流，讓選手可以親身感受到對方練習的細膩度，也盼選手可以從中吸取能讓自己更進步的東西。

李勛傑透露，能夠有這次的機會出去看看，是很好的體驗和經驗，「這種機會應該多一點給年輕選手，看看外面的世界，才知道外面的競爭是怎麼樣，也才知道外面好的選手很多。」

這次前往仙台的秋訓行程，李勛傑點名，看到最印象深刻的選手是金鷲隊強打捕手YG安田，「我都默默在旁邊看他打擊，看到他的穩定性，他也是很有力量的選手，但看他在打Live BP（實戰投打練習）的時候，他真的是用頭腦在打球，是我需要學習的。」

李勛傑雖然不敢主動開口詢問，但其中一天兩人正好同組進行打擊練習，彼此也用英文有簡單互動，聊年紀，還交流打擊動作等等。

而是否有把在日職的收穫帶回台灣，李勛傑有些不好意思地說，「回來這幾天，練完守備，教練都說變滿好的，主要是在腳步移動；打擊方面，那邊的教練有說，我有很好的揮棒、有很好的力量，要把它結合起來，他們也說我有很好的擊球品質，就看怎麼把擊球率提高。」

實際參與日職的訓練，李勛傑感受最多的還有選手的自主性及競爭性，「在技術上面，他們每個選手都很清楚自己要什麼，教練給選手的指令很少，像是這幾天在看，選手失誤或是沒打好的時候，教練都沒有講太多，他們會讓選手知道問題是什麼，自己去解決，讓選手自己去找答案。」

在仙台約10度的氣溫下訓練，李勛傑仍直呼，在那裡的訓練的環境和各方面很舒服，最後一天甚至跟猿隊總教練曾豪駒說「想待在那邊」。但李勛傑也知道，僅管台日環境不同，若要進步該做的還是同樣的東西，「就只能再更努力。」

李勛傑 中職 曾豪駒

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