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亞冠賽／中華隊賽史對日韓還是0勝 高志綱盼選手掃去學習心態：不健康
亞冠賽過去舉辦兩屆，中華隊還不曾從日本、南韓隊手中拿到勝場，此次執掌兵符的高志綱對此認為，期盼選手要帶著對抗、競爭的心態投入比賽，而非一開始就保持來學習的態度，那樣的心態並不健康。
亞冠賽2017年首度舉辦時為3隊規模，中華隊對日、韓皆吞敗場，看兩隊爭冠，第二屆擴大為4隊相爭，中華隊的2勝為預賽、季軍戰對澳洲隊取得，對日本、南韓隊依然吞下敗場。
談到年輕世代與日韓戰力落差，高志綱說：「先不去討論有多少落差，起碼希望選手在這次過程中保持對抗、競爭的感覺，而不是來學習的心態。」
「不是說完全不學習，而是真正面對競爭後，才知道哪裡需要加強。」高志綱進一步解釋，如果一開始就是帶著來學習的想法，「在比賽過程中看不到想要贏球的企圖心，似乎心態就不是那麼健康，無法拿出100%的實力。」
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