中職／桃猿19歲菜鳥鍾亦恩一軍初登板被震撼 增重仍是目標已有秘方

中華職棒樂天桃猿隊19歲投手鍾亦恩今年賽季尾聲的初登板受震撼教育，但對他來說是寶貴經驗；展望明年，目標仍是增重，也從學長身上學到吃冰淇淋的小秘方。

猿隊明天在亞洲職棒交流賽對上日本職棒樂天金鷲隊，鍾亦恩要扛起先發重任，他希望展現秋訓體能與重訓成果，在球速上有所提升，過去在U18世界盃時曾與日本社會人球隊進行練習賽，感受到日本打者擅長纏鬥、掌握失投球的能力，「職業的能力應該又更強。」

鍾亦恩是2025年中職選秀會上猿隊的第1指名，今年10月6日首次升上一軍，先發2.1局被敲6支安打、丟掉5分。回顧這場賽事，鍾亦恩表示：「每位進入職棒的選手難免都會遇到『歡迎來到這個聯盟』的比賽，自己是第1場就遇到。」

鍾亦恩印象最深是第1局被連續敲出安打、單局丟掉5分，這是在二軍一整年都沒經歷過的狀況，當下心情也有點被影響，「自己也蠻慌張，怎麼投了快30球，1個出局數都沒有抓到。」

猿隊安排鍾亦恩登板，是希望他展現二軍所學，鍾亦恩也感受到一、二軍的差距，相較二軍是練習、試錯為主，一軍打者則是把握每一次攻擊機會，「我自己犯錯的空間就沒有那麼多。」

鍾亦恩今年在二軍累積15場出賽，投52.2局、防禦率3.08，他認為整體收穫不少，明年球季首要之務仍是增重，除了請營養師規劃，也到處打聽秘訣，呂詠臻告訴他多吃冰淇淋，結果真的有用，吃2週就多1公斤。