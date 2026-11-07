快訊

竹北藍白合體陳見賢挺邱臣遠 國民黨部稱「藍白是兄弟」：合作不違紀

影／「春風」吹又生？正隆大園廠紙堆火警再復燃 38車82消防員灌救

晶片股急彈能追嗎？下周開盤前 五件值得留意的國際大事

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／腳踝傷勢復健進度很順利 朱承洋目標明年春訓開始牛棚

聯合報／ 記者葉姵妤／桃園即時報導
樂天桃猿隊終結者朱承洋。記者葉姵妤／攝影
樂天桃猿隊終結者朱承洋。記者葉姵妤／攝影

樂天桃猿隊終結者「小朱」朱承洋在今年7月初比賽中因補位一壘傷及右腳踝，之後動手術將骨頭復位，下半季因此報銷，經過四個月的復健後，朱承洋透露，進度都很順利，目標在春訓時就能進行牛棚練投。

朱承洋7月8日於桃園球場對上富邦悍將隊之戰，9局上因補位一壘傷及右腳踝，當下表情痛苦倒地，被擔架抬下場。回憶當時的狀況，朱承洋說：「真的滿痛的，躺在那裡有哭出來⋯⋯。」

之後經檢查，朱承洋右腳踝傷及骨頭和韌帶，動手術治療，之後兩個月都只能拄著拐杖行動。他坦言，傷勢確實比想像中更嚴重，「聽到檢查結果的時候，自己其實滿難過，但也是要去面對，那時候下半季才剛開始，滿可惜的。」

朱承洋直言，復健的過程很辛苦，「但就是一步一步來，到現在都滿順利的。」而因傷脫離戰線期間，左投陳冠宇暫代終結者，隊友們的辛苦他都看在眼裡，「下半季看每一場其實都滿接近的，大家壓力都很大，到後面每一個投手都很辛苦，冠宇也是，但大家也都撐過來了。」

如今朱承洋進度已開始投球，也準備能採上投手丘練習，復健持續有好的進展，他說：「目標是春訓的時候開始牛棚。」期許明年球季能夠順利回歸。

朱承洋 牛棚 復健

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中職／下半季爭冠期就在牛棚練投 莊昕諺開始比賽克服心中恐懼

中職／誰能頂替曾峻岳及林凱威 兩人如旅外將改變終結者版圖

日職／走上前輩傷痛老路 徐若熙、林安可來年目標首重健康

中職／曾峻岳、林凱威拚旅外挑戰重重 球技絕非唯一要件

相關新聞

亞冠賽／中華隊賽史對日韓還是0勝 高志綱盼選手掃去學習心態：不健康

亞冠賽過去舉辦兩屆，中華隊還不曾從日本、南韓隊手中拿到勝場，此次執掌兵符的高志綱對此認為，期盼選手要帶著對抗、競爭的心態投入比賽，而非一開始就保持來學習的態度，那樣的心態並不健康。

亞冠賽／中華隊缺「金倒永級」重砲 董子恩看李灝宇戰場不在這裡

富邦悍將隊總教練後藤光尊本季意外為董子恩開發外野技能包，換來他季後以外野手身分進入亞冠賽培訓名單，今天在首場熱身賽就以外野手上陣。相較球季中接獲外野任務時反應「當機」，董子恩現在對這個位置已經熟悉許多，更笑說：「中外野是天信，好像沒什麼關係。」

亞冠賽／中華隊首場實戰打線亮牌！林佳緯開路 預計8投上陣

中華隊備戰亞冠賽，今天在新莊棒球場迎接首場實戰，與味全龍隊過招，先發打線出爐，林佳緯扛開路先鋒，二游防線由陽柏翔、馬傑森組成。

亞冠賽／有注意到桃猿整組本土輪值參戰 陳克羿許願明年還是雙洋砲

中華隊備戰亞冠賽，陳克羿將在明天面對中信兄弟隊的熱身賽先發，若能進入正選名單，將是他連兩屆參戰亞冠賽。他在上屆對澳洲隊繳出7局無失分好投，謙稱有運氣成分，這回坦言私心更想碰到日本、南韓隊。

中職／下半季爭冠期就在牛棚練投 莊昕諺開始比賽克服心中恐懼

樂天桃猿隊投手莊昕諺今年9月遭強襲球直擊臉部，然而他在傷後一心想儘快重返球場，不僅球季尾聲就在牛棚練投想拚季後賽，近期也已在球隊自辦賽登板，這周末亞洲職棒交流賽預計將出賽，他說：「想先克服上場的陰影。」

中職／腳踝傷勢復健進度很順利 朱承洋目標明年春訓開始牛棚

樂天桃猿隊終結者「小朱」朱承洋在今年7月初比賽中因補位一壘傷及右腳踝，之後動手術將骨頭復位，下半季因此報銷，經過四個月的復健後，朱承洋透露，進度都很順利，目標在春訓時就能進行牛棚練投。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。