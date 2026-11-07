中職／腳踝傷勢復健進度很順利 朱承洋目標明年春訓開始牛棚

樂天桃猿隊終結者「小朱」朱承洋在今年7月初比賽中因補位一壘傷及右腳踝，之後動手術將骨頭復位，下半季因此報銷，經過四個月的復健後，朱承洋透露，進度都很順利，目標在春訓時就能進行牛棚練投。

朱承洋7月8日於桃園球場對上富邦悍將隊之戰，9局上因補位一壘傷及右腳踝，當下表情痛苦倒地，被擔架抬下場。回憶當時的狀況，朱承洋說：「真的滿痛的，躺在那裡有哭出來⋯⋯。」

之後經檢查，朱承洋右腳踝傷及骨頭和韌帶，動手術治療，之後兩個月都只能拄著拐杖行動。他坦言，傷勢確實比想像中更嚴重，「聽到檢查結果的時候，自己其實滿難過，但也是要去面對，那時候下半季才剛開始，滿可惜的。」

朱承洋直言，復健的過程很辛苦，「但就是一步一步來，到現在都滿順利的。」而因傷脫離戰線期間，左投陳冠宇暫代終結者，隊友們的辛苦他都看在眼裡，「下半季看每一場其實都滿接近的，大家壓力都很大，到後面每一個投手都很辛苦，冠宇也是，但大家也都撐過來了。」

如今朱承洋進度已開始投球，也準備能採上投手丘練習，復健持續有好的進展，他說：「目標是春訓的時候開始牛棚。」期許明年球季能夠順利回歸。