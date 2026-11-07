快訊

竹北藍白合體陳見賢挺邱臣遠 國民黨部稱「藍白是兄弟」：合作不違紀

影／「春風」吹又生？正隆大園廠紙堆火警再復燃 38車82消防員灌救

晶片股急彈能追嗎？下周開盤前 五件值得留意的國際大事

聽新聞
0:00 / 0:00

亞冠賽／中華隊缺「金倒永級」重砲 董子恩看李灝宇戰場不在這裡

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
董子恩。記者陳宛晶／攝影
董子恩。記者陳宛晶／攝影

富邦悍將隊總教練後藤光尊本季意外為董子恩開發外野技能包，換來他季後以外野手身分進入亞冠賽培訓名單，今天在首場熱身賽就以外野手上陣。相較球季中接獲外野任務時反應「當機」，董子恩現在對這個位置已經熟悉許多，更笑說：「中外野是天信，好像沒什麼關係。」

因孔念恩手腕傷勢辭退亞冠賽，在打擊教練高國輝推薦之下，由董子恩遞補進入名單，而他是本季才首度解鎖外野守位，如今以這個位置首度挑戰成棒階級國際賽。

董子恩指出，季後隨悍將秋訓時，內野、外野都有去守，得知要遞補亞冠賽時，高國輝就有明確叮嚀，會以外野手為主，「他要我好好做外野手就好，不用想太多，就和之前練的東西差不多，把能接的接起來、基本觀念做好。」

掃去季中初接外野任務的不安，董子恩說：「還算適應吧！因為賽季中後段守滿多。」他也笑答，中外野有郭天信，就沒什麼關係。

相較南韓隊有單季45轟的金倒永坐鎮，中華隊缺少此類砲管，但這是因為台灣同一世代最強打者李灝宇旅美打拚，戰場不在亞洲。董子恩對此回應：「他那個層級本來就不會在這裡，希望他去打經典賽那些更高層級的比賽。」

董子恩與李灝宇從小一起打球長大，是相識10年以上的至交，今年在他休賽季返台後，兩人也保持聯繫，董子恩說：「有空都會去找他，聊聊天、一起玩個遊戲。」董子恩透露，李灝宇也很關心他及張翔打亞冠賽的狀況。

董子恩 亞冠賽 中華隊

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞冠賽／悍將秋訓要睡午覺 王念好收光總叮嚀：不要打滾地球

亞冠賽／中華隊首場實戰打線亮牌！林佳緯開路 預計8投上陣

亞冠賽／有注意到桃猿整組本土輪值參戰 陳克羿許願明年還是雙洋砲

亞冠賽／下一代台灣尚勇特訓班 郭天信、鍾允華挑戰接班

相關新聞

亞冠賽／中華隊賽史對日韓還是0勝 高志綱盼選手掃去學習心態：不健康

亞冠賽過去舉辦兩屆，中華隊還不曾從日本、南韓隊手中拿到勝場，此次執掌兵符的高志綱對此認為，期盼選手要帶著對抗、競爭的心態投入比賽，而非一開始就保持來學習的態度，那樣的心態並不健康。

亞冠賽／中華隊缺「金倒永級」重砲 董子恩看李灝宇戰場不在這裡

富邦悍將隊總教練後藤光尊本季意外為董子恩開發外野技能包，換來他季後以外野手身分進入亞冠賽培訓名單，今天在首場熱身賽就以外野手上陣。相較球季中接獲外野任務時反應「當機」，董子恩現在對這個位置已經熟悉許多，更笑說：「中外野是天信，好像沒什麼關係。」

亞冠賽／中華隊首場實戰打線亮牌！林佳緯開路 預計8投上陣

中華隊備戰亞冠賽，今天在新莊棒球場迎接首場實戰，與味全龍隊過招，先發打線出爐，林佳緯扛開路先鋒，二游防線由陽柏翔、馬傑森組成。

亞冠賽／有注意到桃猿整組本土輪值參戰 陳克羿許願明年還是雙洋砲

中華隊備戰亞冠賽，陳克羿將在明天面對中信兄弟隊的熱身賽先發，若能進入正選名單，將是他連兩屆參戰亞冠賽。他在上屆對澳洲隊繳出7局無失分好投，謙稱有運氣成分，這回坦言私心更想碰到日本、南韓隊。

中職／下半季爭冠期就在牛棚練投 莊昕諺開始比賽克服心中恐懼

樂天桃猿隊投手莊昕諺今年9月遭強襲球直擊臉部，然而他在傷後一心想儘快重返球場，不僅球季尾聲就在牛棚練投想拚季後賽，近期也已在球隊自辦賽登板，這周末亞洲職棒交流賽預計將出賽，他說：「想先克服上場的陰影。」

中職／腳踝傷勢復健進度很順利 朱承洋目標明年春訓開始牛棚

樂天桃猿隊終結者「小朱」朱承洋在今年7月初比賽中因補位一壘傷及右腳踝，之後動手術將骨頭復位，下半季因此報銷，經過四個月的復健後，朱承洋透露，進度都很順利，目標在春訓時就能進行牛棚練投。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。