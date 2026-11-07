亞冠賽／中華隊缺「金倒永級」重砲 董子恩看李灝宇戰場不在這裡

富邦悍將隊總教練後藤光尊本季意外為董子恩開發外野技能包，換來他季後以外野手身分進入亞冠賽培訓名單，今天在首場熱身賽就以外野手上陣。相較球季中接獲外野任務時反應「當機」，董子恩現在對這個位置已經熟悉許多，更笑說：「中外野是天信，好像沒什麼關係。」

因孔念恩手腕傷勢辭退亞冠賽，在打擊教練高國輝推薦之下，由董子恩遞補進入名單，而他是本季才首度解鎖外野守位，如今以這個位置首度挑戰成棒階級國際賽。

董子恩指出，季後隨悍將秋訓時，內野、外野都有去守，得知要遞補亞冠賽時，高國輝就有明確叮嚀，會以外野手為主，「他要我好好做外野手就好，不用想太多，就和之前練的東西差不多，把能接的接起來、基本觀念做好。」

掃去季中初接外野任務的不安，董子恩說：「還算適應吧！因為賽季中後段守滿多。」他也笑答，中外野有郭天信，就沒什麼關係。

相較南韓隊有單季45轟的金倒永坐鎮，中華隊缺少此類砲管，但這是因為台灣同一世代最強打者李灝宇旅美打拚，戰場不在亞洲。董子恩對此回應：「他那個層級本來就不會在這裡，希望他去打經典賽那些更高層級的比賽。」

董子恩與李灝宇從小一起打球長大，是相識10年以上的至交，今年在他休賽季返台後，兩人也保持聯繫，董子恩說：「有空都會去找他，聊聊天、一起玩個遊戲。」董子恩透露，李灝宇也很關心他及張翔打亞冠賽的狀況。