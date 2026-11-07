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亞冠賽／高志綱評中職捕手優點 宋嘉翔臂力好、張翔動作流暢

中央社／ 新北7日電
備戰亞洲職棒冠軍爭霸賽，中職聯隊1日在新莊棒球場進行開訓典禮，高志綱（圖）擔綱總教練。中央社
備戰亞洲職棒冠軍爭霸賽，中職聯隊1日在新莊棒球場進行開訓典禮，高志綱（圖）擔綱總教練。中央社

亞洲職棒冠軍爭霸賽中職聯隊由總教練高志綱領軍，肯定陣中捕手張翔宋嘉翔的能力，宋嘉翔臂力好、張翔動作流暢，也盼他們透過亞冠賽觀察同輩分國外好手的不同。

亞洲職棒冠軍爭霸賽由高志綱擔任總教練，33人培訓名單中選入4名捕手，分別為張翔、林吳晉瑋、陳世嘉及宋嘉翔，高志綱是捕手出身，也分析兩名阻殺不錯的捕手張翔、宋嘉翔的不同。

高志綱表示，宋嘉翔今年球季在母隊樂天桃猿有好的表現、拿下金手套捕手獎肯定，臂力好、傳球力量大，阻殺是優勢，期待成為未來一級國際賽國家隊捕手戰力。

至於母隊統一7-ELEVEn獅隊捕手張翔，高志綱表示，張翔今年在母隊也有不錯的表現，優點是動作更流暢、身體協調性好，也有不錯的臂力，才能展現好的阻殺能力，但期待在捕手位置需要有「更深層的認知」。

高志綱解釋，所謂「更深層的認知」，包括對於比賽的解讀、怎麼準備比賽，肯定張翔的態度夠投入，但還有一些觀念需要建立，想要長久走下去，有些東西需要再持續進步。

高志綱也提到，透過亞冠賽，也希望讓陣中球員看看同輩分不同國家的職棒選手，在對抗的過程中看到不同的地方，但也要保持各自的優勢面對比賽。

2026亞洲職棒冠軍爭霸賽中職聯隊總教練高志綱7日受訪稱讚捕手宋嘉翔（圖）臂力好、傳球力量大，阻殺是優勢，期待成為未來一級國際賽國家隊捕手戰力。（中華職棒提供）中央社 中央通訊社
2026亞洲職棒冠軍爭霸賽中職聯隊總教練高志綱7日受訪稱讚捕手宋嘉翔（圖）臂力好、傳球力量大，阻殺是優勢，期待成為未來一級國際賽國家隊捕手戰力。（中華職棒提供）中央社 中央通訊社

2026亞洲職棒冠軍爭霸賽中職聯隊總教練高志綱7日受訪分析陣中捕手張翔（圖）優點，指其動作流暢，也有不錯的臂力。（中華職棒提供）中央社
2026亞洲職棒冠軍爭霸賽中職聯隊總教練高志綱7日受訪分析陣中捕手張翔（圖）優點，指其動作流暢，也有不錯的臂力。（中華職棒提供）中央社

張翔 宋嘉翔 高志綱

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