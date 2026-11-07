中職／下半季爭冠期就在牛棚練投 莊昕諺開始比賽克服心中恐懼

樂天桃猿隊投手莊昕諺今年9月遭強襲球直擊臉部，然而他在傷後一心想儘快重返球場，不僅球季尾聲就在牛棚練投想拚季後賽，近期也已在球隊自辦賽登板，這周末亞洲職棒交流賽預計將出賽，他說：「想先克服上場的陰影。」

莊昕諺在今年9月14日比賽中，在投球時被強襲球擊中臉部，造成口腔骨折還因需要進行漫長的牙齒重建。當時因縫合傷口住院一周，莊昕諺卻在出院隔天就急著回球場練球。醫生是否有同意？莊昕諺笑說，自己沒在管醫生的建議，「因為那時候我想要拚季後賽。」

在球隊爭取下半季冠軍的關鍵時期列傷兵，莊昕諺表示，當時傷口其實不痛，自己一心就是想丟球、想比賽，「今年自己狀況最好，如果球隊進到季後賽我沒跟到，很可惜，出院就有稍微跟教練討論，說我想拚看看。」

莊昕諺透露，在球隊爭冠最關鍵的那幾場比賽，他都在牛棚做準備，等待隨時有機會能回歸陣線，可惜最終猿隊不敵中信兄弟，錯過下半季封王機會，他的登板計畫暫時慢了下來。之後教練詢問他是否要參與交流賽，他馬上表達強烈意願。

「我想比賽。」莊昕諺指出，因自己已經能恢復投球，現在就想要開始比賽，也是希望提早為明年球季做好準備，「不確定等到春訓才開始比賽，自己上場時會不會怕，丟得怎麼樣是其次，希望自己可以先開始克服會怕的陰影。」

猿隊為了備戰交流賽，日前在桃園青埔球場進行兩場自辦熱身賽，莊昕諺都有登板，他說：「第一場還會怕，第二場好很多，但在丟球一出力的時候，還是稍微會想到當時的畫面，兩場比賽也都有遇到往投手方向來的球。」

莊昕諺認為，因為心中的恐懼，會造成身體比較難出力，「兩場比賽狀況其實沒有那麼好，控球也不是很好，不像之前想丟什麼球就能丟什麼。」他坦言，不知道自己需要花多少的時間克服這樣的陰影，但就是盡力，「也不可能因為這樣就放棄，一場一場來，希望會越來越好。」