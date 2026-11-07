快訊

竹北藍白合體陳見賢挺邱臣遠 國民黨部稱「藍白是兄弟」：合作不違紀

影／「春風」吹又生？正隆大園廠紙堆火警再復燃 38車82消防員灌救

晶片股急彈能追嗎？下周開盤前 五件值得留意的國際大事

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／下半季爭冠期就在牛棚練投 莊昕諺開始比賽克服心中恐懼

聯合報／ 記者葉姵妤／桃園即時報導
樂天桃猿隊投手莊昕諺挨臉部強襲球後，已恢復出賽，透過比賽慢慢克服自己心中的恐懼。記者葉姵妤／攝影
樂天桃猿隊投手莊昕諺挨臉部強襲球後，已恢復出賽，透過比賽慢慢克服自己心中的恐懼。記者葉姵妤／攝影

樂天桃猿隊投手莊昕諺今年9月遭強襲球直擊臉部，然而他在傷後一心想儘快重返球場，不僅球季尾聲就在牛棚練投想拚季後賽，近期也已在球隊自辦賽登板，這周末亞洲職棒交流賽預計將出賽，他說：「想先克服上場的陰影。」

莊昕諺在今年9月14日比賽中，在投球時被強襲球擊中臉部，造成口腔骨折還因需要進行漫長的牙齒重建。當時因縫合傷口住院一周，莊昕諺卻在出院隔天就急著回球場練球。醫生是否有同意？莊昕諺笑說，自己沒在管醫生的建議，「因為那時候我想要拚季後賽。」

在球隊爭取下半季冠軍的關鍵時期列傷兵，莊昕諺表示，當時傷口其實不痛，自己一心就是想丟球、想比賽，「今年自己狀況最好，如果球隊進到季後賽我沒跟到，很可惜，出院就有稍微跟教練討論，說我想拚看看。」

莊昕諺透露，在球隊爭冠最關鍵的那幾場比賽，他都在牛棚做準備，等待隨時有機會能回歸陣線，可惜最終猿隊不敵中信兄弟，錯過下半季封王機會，他的登板計畫暫時慢了下來。之後教練詢問他是否要參與交流賽，他馬上表達強烈意願。

「我想比賽。」莊昕諺指出，因自己已經能恢復投球，現在就想要開始比賽，也是希望提早為明年球季做好準備，「不確定等到春訓才開始比賽，自己上場時會不會怕，丟得怎麼樣是其次，希望自己可以先開始克服會怕的陰影。」

猿隊為了備戰交流賽，日前在桃園青埔球場進行兩場自辦熱身賽，莊昕諺都有登板，他說：「第一場還會怕，第二場好很多，但在丟球一出力的時候，還是稍微會想到當時的畫面，兩場比賽也都有遇到往投手方向來的球。」

莊昕諺認為，因為心中的恐懼，會造成身體比較難出力，「兩場比賽狀況其實沒有那麼好，控球也不是很好，不像之前想丟什麼球就能丟什麼。」他坦言，不知道自己需要花多少的時間克服這樣的陰影，但就是盡力，「也不可能因為這樣就放棄，一場一場來，希望會越來越好。」

莊昕諺 牛棚 中職

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞冠賽／媽媽說出國打怪要打最強的 林子崴搶首戰先發有野心

中職／教頭難為！葉君璋不戀棧 恐連兩年出現奪冠成畢業秀？

日職／加盟樂天金鷲宋家豪「很歡迎」 劉致榮交流賽點名廖健富、成晉

亞冠賽／有注意到桃猿整組本土輪值參戰 陳克羿許願明年還是雙洋砲

相關新聞

亞冠賽／中華隊賽史對日韓還是0勝 高志綱盼選手掃去學習心態：不健康

亞冠賽過去舉辦兩屆，中華隊還不曾從日本、南韓隊手中拿到勝場，此次執掌兵符的高志綱對此認為，期盼選手要帶著對抗、競爭的心態投入比賽，而非一開始就保持來學習的態度，那樣的心態並不健康。

亞冠賽／中華隊缺「金倒永級」重砲 董子恩看李灝宇戰場不在這裡

富邦悍將隊總教練後藤光尊本季意外為董子恩開發外野技能包，換來他季後以外野手身分進入亞冠賽培訓名單，今天在首場熱身賽就以外野手上陣。相較球季中接獲外野任務時反應「當機」，董子恩現在對這個位置已經熟悉許多，更笑說：「中外野是天信，好像沒什麼關係。」

亞冠賽／中華隊首場實戰打線亮牌！林佳緯開路 預計8投上陣

中華隊備戰亞冠賽，今天在新莊棒球場迎接首場實戰，與味全龍隊過招，先發打線出爐，林佳緯扛開路先鋒，二游防線由陽柏翔、馬傑森組成。

亞冠賽／有注意到桃猿整組本土輪值參戰 陳克羿許願明年還是雙洋砲

中華隊備戰亞冠賽，陳克羿將在明天面對中信兄弟隊的熱身賽先發，若能進入正選名單，將是他連兩屆參戰亞冠賽。他在上屆對澳洲隊繳出7局無失分好投，謙稱有運氣成分，這回坦言私心更想碰到日本、南韓隊。

中職／下半季爭冠期就在牛棚練投 莊昕諺開始比賽克服心中恐懼

樂天桃猿隊投手莊昕諺今年9月遭強襲球直擊臉部，然而他在傷後一心想儘快重返球場，不僅球季尾聲就在牛棚練投想拚季後賽，近期也已在球隊自辦賽登板，這周末亞洲職棒交流賽預計將出賽，他說：「想先克服上場的陰影。」

中職／腳踝傷勢復健進度很順利 朱承洋目標明年春訓開始牛棚

樂天桃猿隊終結者「小朱」朱承洋在今年7月初比賽中因補位一壘傷及右腳踝，之後動手術將骨頭復位，下半季因此報銷，經過四個月的復健後，朱承洋透露，進度都很順利，目標在春訓時就能進行牛棚練投。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。