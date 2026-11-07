亞冠賽／有注意到桃猿整組本土輪值參戰 陳克羿許願明年還是雙洋砲

中華隊備戰亞冠賽，陳克羿將在明天面對中信兄弟隊的熱身賽先發，若能進入正選名單，將是他連兩屆參戰亞冠賽。他在上屆對澳洲隊繳出7局無失分好投，謙稱有運氣成分，這回坦言私心更想碰到日本、南韓隊。

現年27歲的陳克羿本次是以外卡身分進入培訓名單，成為陣中大哥級的存在，比較兩屆參賽心情，他認為有很大差異，「球速和那時差滿多，丟起來信心應該也會落差滿大。」

陳克羿上屆面對澳洲隊繳出7局僅被敲2安打、無失分好投，中華隊打到延長賽以6：0贏球，但他直言：「上次丟得好，運氣也滿重要，其實我上次剛開始狀況很差，後面發現他們很會追打變化球，找到方法去對付他們。」

有機會二度參戰亞冠賽，陳克羿坦言更想碰上日本、南韓隊，想挑戰看看不同對手，尤其是金倒永，「我對右打比較有信心，想看看有沒有辦法和他們對決。」陳克羿在明天先發，按照輪值推算，負責第二場先發的機率高，對手仍是澳洲隊，他也笑自己確實有掐指一算，「我這樣算起來感覺是澳洲。」

樂天桃猿隊下半季採用雙洋砲，必須倚重本土輪值，除了辭退的曾家輝外，其餘本土先發陳克羿、林子崴、邱駿威全數進入亞冠賽培訓名單，猿隊本土先發看到一片光明前景。陳克羿也笑說，確實有注意到這件事，幾乎整組輪值都來打亞冠賽，「希望我們都可以投得很好，就可以繼續用雙洋砲，這樣我們機會會比較多。」