快訊

遭鄰居報復？男出車庫未打方向燈被開17單 法院認1理由撤紅單

德州新州長鬆口AI資料中心！願和馬斯克合作…3大監管政策曝光

乳製品放冰箱就沒問題？專家揭保存11大地雷 牛奶這樣放加速變質

聽新聞
0:00 / 0:00

亞冠賽／中華隊首場實戰打線亮牌！林佳緯開路 預計8投上陣

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
中華隊備戰亞冠賽首度實戰對味全龍，先發打線由林佳緯領軍，林子崴先發投3局。圖／中職提供
中華隊備戰亞冠賽首度實戰對味全龍，先發打線由林佳緯領軍，林子崴先發投3局。圖／中職提供

中華隊備戰亞冠賽，今天在新莊棒球場迎接首場實戰，與味全龍隊過招，先發打線出爐，林佳緯扛開路先鋒，二游防線由陽柏翔、馬傑森組成。

中華隊今天由樂天桃猿隊左投林子崴先發，預計投3局，後續安排徐翔聖、陳睦衡、鄭澔、邱駿威、黃群、鍾允華、李超登板，明天與中信兄弟隊一戰則由陳克羿先發。

今天安排多數先發投手定位選手上陣，總教練高志綱指出，因為還要算休息天數，希望讓他們先上場，後續輪值會有比較充裕時間安排。

對於今天打線觀察重點，高志綱指出，因為滿多選手都有雙重守位，因應可能碰到的狀況，希望先在這兩場測試看看，正選名單將在明天比賽結束後教練團再做確認。

中華隊先發打線

第一棒 林佳緯 右外野

第二棒 董子恩 左外野

第三棒 郭天信 指定打擊

第四棒 王念好 三壘

第五棒 馬傑森 游擊

第六棒 林子豪 一壘

第七棒 何品室融 中外野

第八棒 宋嘉翔 捕手

第九棒 陽柏翔 二壘

先發投手 林子崴

林佳緯 中華隊 亞冠賽

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞冠賽／綱總曝首場熱身賽安排 林子崴打頭陣、王念好扛4棒

亞冠賽／媽媽說出國打怪要打最強的 林子崴搶首戰先發有野心

U23世界盃／中華隊3轟炸捷克開門紅 劉承佑穿林哲瑄的「1」號敲兩分砲

亞冠賽／日媒預測金丸夢斗對戰中華隊 高志綱：那就是了嘛！

相關新聞

亞冠賽／中華隊首場實戰打線亮牌！林佳緯開路 預計8投上陣

中華隊備戰亞冠賽，今天在新莊棒球場迎接首場實戰，與味全龍隊過招，先發打線出爐，林佳緯扛開路先鋒，二游防線由陽柏翔、馬傑森組成。

亞冠賽／「學長喝茶嗎？」沉默王牌扛投教 潘威倫、王建民不只聊選手

「嘟嘟」潘威倫成為國家隊菜鳥教練，這次亞冠賽與王建民一起帶領投手部門，兩張沉默王牌首次在正式比賽以教練身分同隊，聊選手、也聊茶，在一起時並不沉默。

亞冠賽／20秒有點緊繃 日本隊捕手實測PitchCom：暗號要一次到位

本屆亞冠賽首次導入投球計時器、開放使用PitchCom電子暗號傳遞系統，對於日本隊來說仍是新考驗，捕手小島大河、松尾汐恩指出擔憂，在時間緊迫的情況下，暗號必須一次到位，減少讓投手搖頭的次數。

U23世界盃／中華隊3轟炸捷克開門紅 劉承佑穿林哲瑄的「1」號敲兩分砲

第六屆U23世界盃棒球賽今天開打，中華隊首戰以5：2擊敗捷克隊，名古屋亞運聲名大噪的林佾葳完投7局，打線敲出3轟，包括台鋼雄鷹隊吳柏萱的陽春砲、富邦悍將隊劉承佑的兩分砲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。