亞冠賽／中華隊首場實戰打線亮牌！林佳緯開路 預計8投上陣

中華隊備戰亞冠賽，今天在新莊棒球場迎接首場實戰，與味全龍隊過招，先發打線出爐，林佳緯扛開路先鋒，二游防線由陽柏翔、馬傑森組成。

中華隊今天由樂天桃猿隊左投林子崴先發，預計投3局，後續安排徐翔聖、陳睦衡、鄭澔、邱駿威、黃群、鍾允華、李超登板，明天與中信兄弟隊一戰則由陳克羿先發。

今天安排多數先發投手定位選手上陣，總教練高志綱指出，因為還要算休息天數，希望讓他們先上場，後續輪值會有比較充裕時間安排。

對於今天打線觀察重點，高志綱指出，因為滿多選手都有雙重守位，因應可能碰到的狀況，希望先在這兩場測試看看，正選名單將在明天比賽結束後教練團再做確認。

中華隊先發打線

第一棒 林佳緯 右外野

第二棒 董子恩 左外野

第三棒 郭天信 指定打擊

第四棒 王念好 三壘

第五棒 馬傑森 游擊

第六棒 林子豪 一壘

第七棒 何品室融 中外野

第八棒 宋嘉翔 捕手

第九棒 陽柏翔 二壘

先發投手 林子崴