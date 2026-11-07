亞冠賽／20秒有點緊繃 日本隊捕手實測PitchCom：暗號要一次到位

本屆亞冠賽首次導入投球計時器、開放使用PitchCom電子暗號傳遞系統，對於日本隊來說仍是新考驗，捕手小島大河、松尾汐恩指出擔憂，在時間緊迫的情況下，暗號必須一次到位，減少讓投手搖頭的次數。

本屆賽事採取壘上無人時20秒投球限制，日本隊於宮崎集訓期間，牛棚區設置從20秒開始倒數的計時器，捕手透過PitchCom傳遞暗號，為了確認暗號內容是否正確，暗號內容也透過語音在現場播放，像是「曲球、內角低」、「直球、中間偏高」等指令。

投手教練倉野信次指出，目前是在打擊區沒有站打者的情況下，投捕之間搭配沒有問題，但當打者站上打擊區，一邊還要思考配球，可能就會感到時間緊迫，若再碰到暗號沒有對上的狀況會更加困難。

小島大河對於使用PitchCom直言有趣，但面臨時間壓力情況下，希望暗號可以一次到位，「投手已經沒什麼時間可以搖頭，因此捕手這邊必須做出更好的球路選擇。」松尾汐恩也說，希望盡量不要讓投手搖頭，讓投球過程可以更加流暢。

日本隊今、明天在熱身賽分別過招羅德、廣島隊，迎接12日正式比賽開打，預賽依序碰上中華隊、南韓隊、澳洲隊，前兩名打冠軍賽、後兩名打季軍戰，日本將爭取在這項賽事達成3連霸。