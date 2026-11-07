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亞冠賽／「學長喝茶嗎？」沉默王牌扛投教 潘威倫、王建民不只聊選手

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
潘威倫（左二）、王建民（右四）在這次亞冠賽中華隊擔任投手教練。圖／中華職棒提供
潘威倫（左二）、王建民（右四）在這次亞冠賽中華隊擔任投手教練。圖／中華職棒提供

「嘟嘟」潘威倫成為國家隊菜鳥教練，這次亞冠賽王建民一起帶領投手部門，兩張沉默王牌首次在正式比賽以教練身分同隊，聊選手、也聊茶，在一起時並不沉默。

潘威倫自選手生涯引退後，2025年進入統一獅隊教練團，今年亞冠賽解鎖首度於國際賽擔任教練。他透露收到徵詢時，自己是抱持珍惜的態度，「有這樣的機會就是義不容辭，就是去接受它，盡最大努力去做貢獻。」

選手時期多次披上國家隊戰袍，如今首度以教練身分投效國家隊，潘威倫說：「角色不同，以前是選手，現在是用教練身分協助選手，和這些好手一起為國家效力，希望能夠一同努力、一起貢獻。」

至於也有國家隊投手教練資歷的獅隊教頭林岳平是否有提供錦囊妙計，潘威倫表示，秋訓這段時間比較少接觸，但長年和餅哥相處、共事以來，「他在觀察投手這方面有他的獨到之處，有觀摩、理解到一些東西。」潘威倫說，當教練也是不斷在學習，這次來到國家隊也是一樣，觀察各個教練如何掌握選手的優勢與狀況。

王建民、潘威倫這次共同擔任中華隊投手教練，調度主要由王建民操刀，潘威倫則以看牛棚為主，兩人也會針對投手狀況一起討論、協助。

巧合的是，兩人選手時期都有「沉默的王牌」封號，被問到誰的話比較多，潘威倫笑了，「可是，我覺得這要看是什麼話欸！」他說，兩人都會針對選手狀況一起討論，就連公事結束之後，因為有共同興趣，所以也能打開話匣子，兩人都以愛茶出名，潘威倫說：「我喜歡喝茶，喝茶時當然就會問學長說要不要喝，茶類很廣，學長喜歡什麼樣的茶類，如果我有，就會希望和懂茶的人一起分享。」

潘威倫 亞冠賽 王建民

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