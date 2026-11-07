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U23世界盃／中華隊3轟炸捷克開門紅 劉承佑穿林哲瑄的「1」號敲兩分砲

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華隊在U23世界盃棒球賽首戰擊敗捷克隊，吳柏萱敲陽春砲。圖／取自WBSC官方
中華隊在U23世界盃棒球賽首戰擊敗捷克隊，吳柏萱敲陽春砲。圖／取自WBSC官方

第六屆U23世界盃棒球賽今天開打，中華隊首戰以5：2擊敗捷克隊，名古屋亞運聲名大噪的林佾葳完投7局，打線敲出3轟，包括台鋼雄鷹隊吳柏萱的陽春砲、富邦悍將隊劉承佑的兩分砲。

中華隊在歷屆U23世界盃最佳成績為2022年的季軍，當時比賽在台灣進行，上屆由中國紹興主辦，中華隊取得歷年來最差的第8名；本屆遠征尼加拉瓜征戰，中華隊預賽分在A組，同組對手包括捷克、尼加拉瓜、巴拿馬、澳洲、波多黎各。

中華隊今天首戰捷克，由林佾葳打頭陣，先發7局被敲6安打、失2分，第七局遭第九棒弗拉赫（Matěj Vlach）掃出陽春砲。

先發9棒納入6位職棒選手，全場敲出7安，包括3發全壘打，第二局的攻勢從兩出局後開啟，吳柏萱先敲陽春砲，蔡琞傑接著揮出二壘打，劉承佑補上兩分砲，擴大為3：0領先。劉承佑身穿偶像林哲瑄「1」號球衣挑戰國際賽，一舉開轟、貢獻單場雙安。

中華隊第三局再由第三局黃柏叡敲陽春砲，第六局吳柏萱因觸身球上壘，推進二壘後，鄭俊瑋敲安送回分數。

中華隊在本屆賽事取得開門紅，下一戰將在明天上午8點出戰地主尼加拉瓜，勢必將有硬仗。

林哲瑄 中華隊 捷克 U23世棒賽 林佾葳

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