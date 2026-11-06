亞冠賽／悍將秋訓要睡午覺 王念好拚亞冠賽收光總叮嚀：不要打滾地球

富邦悍將隊內野手王念好預計在明天亞冠賽熱身賽扛起中華隊第4棒，為成棒階級首次國際賽磨刀，投入這項賽事之前，悍將總教練後藤光尊只有一句話交代，王念好說：「他叫我不要再打滾地球。」

王念好本季在一軍出賽99場，合計343打席、299打數敲出63支安打，繳出打擊率0.211、上壘率0.300、長打率0.338，尚未達到外界期待，但前兩個完整賽季在一、二軍之間載浮載沉，今年是他生涯首度在一軍獲得穩定出賽機會磨練，更受期待的是明年賽季能否破繭而出，而他在球季結束後先投入亞冠賽累積國際賽經驗。

王念好將在明天擔綱第4棒，在砲手相對缺乏的陣容中，期望他的長打實力爆發，王念好說：「不管給我什麼任務，就是盡量去滿足。」他也提到，林子豪同樣是具備砲管的選手，還點名陽柏翔，「不要看他小小隻，爆發力也是很好，不小心被他打到也是很遠。」

悍將球季落幕到投入亞冠賽集訓的這段空檔，王念好隨悍將秋訓，這也是後藤光尊上任後首次在秋訓作主，為悍將秋訓首度祭出「午睡」政策，要求全員中午12點吃完午餐後，下午1點到2點都要乖乖睡午覺。

王念好笑說，「剛聽到時也覺得滿特別的，可能是要讓我們專心面對下午的訓練吧！早上訓練後的疲勞，如果沒有休息，可能影響到下午的訓練，感覺有睡一下品質真的比較好。」他也提到，不像部分悍將屬於增重組，自己因為還有亞冠賽要打，是以速度、爆發為主的課表。

被問到後藤對於他打亞冠賽有何叮嚀，王念好說：「他叫我把球打起來，不要再打滾地球，不然沒有看點啊！來這邊打滾地球不好看。」

此外，王念好有「台灣金倒永」之稱，若能進入正選名單，有望透過亞冠賽一會正版金倒永，王念好也有期待，一直有在注意名單是否有他，「知道他才大我1歲，有這個比賽，想說他會打的機率滿高。」他大讚金倒永22歲就有這麼突出的表現，若有機會，也希望挑戰與他合照簽名。