快訊

科技股狂瀉…亞洲富豪財富大失血180億美元 這3人卻不減反增

藏身凹槽曝光！張俊傑疑躲漁網下避安檢 層層漁網難看穿

500小趴踢2026首日 名店齊聚破萬人次湧入

聽新聞
0:00 / 0:00

亞冠賽／悍將秋訓要睡午覺 王念好拚亞冠賽收光總叮嚀：不要打滾地球

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
王念好投入亞冠賽集訓。記者陳宛晶／攝影
王念好投入亞冠賽集訓。記者陳宛晶／攝影

富邦悍將隊內野手王念好預計在明天亞冠賽熱身賽扛起中華隊第4棒，為成棒階級首次國際賽磨刀，投入這項賽事之前，悍將總教練後藤光尊只有一句話交代，王念好說：「他叫我不要再打滾地球。」

王念好本季在一軍出賽99場，合計343打席、299打數敲出63支安打，繳出打擊率0.211、上壘率0.300、長打率0.338，尚未達到外界期待，但前兩個完整賽季在一、二軍之間載浮載沉，今年是他生涯首度在一軍獲得穩定出賽機會磨練，更受期待的是明年賽季能否破繭而出，而他在球季結束後先投入亞冠賽累積國際賽經驗。

王念好將在明天擔綱第4棒，在砲手相對缺乏的陣容中，期望他的長打實力爆發，王念好說：「不管給我什麼任務，就是盡量去滿足。」他也提到，林子豪同樣是具備砲管的選手，還點名陽柏翔，「不要看他小小隻，爆發力也是很好，不小心被他打到也是很遠。」

悍將球季落幕到投入亞冠賽集訓的這段空檔，王念好隨悍將秋訓，這也是後藤光尊上任後首次在秋訓作主，為悍將秋訓首度祭出「午睡」政策，要求全員中午12點吃完午餐後，下午1點到2點都要乖乖睡午覺。

王念好笑說，「剛聽到時也覺得滿特別的，可能是要讓我們專心面對下午的訓練吧！早上訓練後的疲勞，如果沒有休息，可能影響到下午的訓練，感覺有睡一下品質真的比較好。」他也提到，不像部分悍將屬於增重組，自己因為還有亞冠賽要打，是以速度、爆發為主的課表。

被問到後藤對於他打亞冠賽有何叮嚀，王念好說：「他叫我把球打起來，不要再打滾地球，不然沒有看點啊！來這邊打滾地球不好看。」

此外，王念好有「台灣金倒永」之稱，若能進入正選名單，有望透過亞冠賽一會正版金倒永，王念好也有期待，一直有在注意名單是否有他，「知道他才大我1歲，有這個比賽，想說他會打的機率滿高。」他大讚金倒永22歲就有這麼突出的表現，若有機會，也希望挑戰與他合照簽名。

王念好 亞冠賽 陽柏翔 後藤光尊

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞冠賽／綱總曝首場熱身賽安排 林子崴打頭陣、王念好扛4棒

亞冠賽／下一代台灣尚勇特訓班 郭天信、鍾允華挑戰接班

亞冠賽／太可怕！金倒永報到才睡了1晚就敲雙響砲 教頭還在構思打序

亞冠賽／媽媽說出國打怪要打最強的 林子崴搶首戰先發有野心

相關新聞

日職／從美職轉戰日職 劉致榮：追逐大聯盟的夢想還沒有熄滅

從美職轉戰日職發展，台灣「火球男」劉致榮今年季後加盟樂天金鷲隊，以育成洋將身分披上金鷲隊101號球衣，力拚明年球季成為支配下選手，在一軍的舞台展現身手，他也將目標放在投回最高殿堂，「追逐大聯盟的夢想還沒有熄滅。」

日職／加盟樂天金鷲宋家豪「很歡迎」 劉致榮交流賽點名廖健富、成晉

27歲「火球男」劉致榮今年9月底加盟日職樂天金鷲隊，新球季轉戰日職發展，本周隨金鷲隊返台參與桃園亞洲職棒交流賽，周日將在桃園球場對上樂天桃猿隊，有望首次以旅外球員身分在家鄉出賽，劉致榮直呼，「是滿新鮮也滿特別的經驗。」

日職／劉致榮抵仙台當晚就被牛舌驚艷 學日文有「翔聖老師」耐心教

27歲投手劉致榮今年6月結束6年半的旅美生涯，新球季轉戰日職加盟樂天金鷲隊，日前已赴日本仙台加入球隊秋訓，笑說各方面都適應得非常好，尤其力推仙台知名美食牛舌，「我會推薦大家來吃。」

日職／樂天金鷲來台交流賽僅劉致榮1台將 GM代理人感謝宋家豪11年付出

樂天金鷲隊連續兩年來台參與桃園亞洲職棒交流賽，今年由二軍總教練渡邊直人率領二軍陣容來台，並由松野秀三擔任這次來台的GM代理人，對於宋家豪季後退團一事，他也感謝宋家豪這11年來的付出。

中職／猿隊開複數年約留梁家榮 與陳晨威提前換約？年底前有消息

樂天桃猿隊季後談約持續進行中，副領隊礒江厚綺透露，有望以複數年約留住隊長梁家榮，至於外野手陳晨威與猿隊的三年約明年到期，猿隊也已和他所屬經紀公司交換意見，希望在年底之前有消息。

亞冠賽／悍將秋訓要睡午覺 王念好拚亞冠賽收光總叮嚀：不要打滾地球

富邦悍將隊內野手王念好預計在明天亞冠賽熱身賽扛起中華隊第4棒，為成棒階級首次國際賽磨刀，投入這項賽事之前，悍將總教練後藤光尊只有一句話交代，王念好說：「他叫我不要再打滾地球。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。