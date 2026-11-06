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亞冠賽／媽媽說出國打怪要打最強的 林子崴搶首戰先發有野心

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
樂天桃猿隊林子崴將在明天熱身賽先發登板。記者陳宛晶／攝影
樂天桃猿隊林子崴將在明天熱身賽先發登板。記者陳宛晶／攝影

中華隊備戰亞冠賽，明天將啟動實戰，來自樂天桃猿隊的投手林子崴將扛起首場熱身賽先發，有意爭取正式比賽開幕賽面對日本隊，他笑說：「我媽說都要出國了，就要挑最強的球隊，想看自己能力到哪裡、跟人家差距在哪裡。」

猿隊未進季後賽，賽季提前落幕，林子崴為了投入亞冠賽，讓身體短暫休息之後就啟動牛棚練投，持續維持投球狀態，他說：「從收到通知之後就一直很期待，賽季結束後，沒有把狀態放掉，還是盡力維持，想要在這個比賽有好的表現。」

對於負責熱身賽第一場先發，林子崴透露，投手教練有問調整步調，自己有說希望能投第一場，先把狀況調整好。

他不諱言對於搶正式比賽首戰先發有野心，「我自己是很希望可以投第一場，就是看明天丟起來的狀況怎樣，讓教練團去評估。」林子崴也透露，母隊投手教練川岸強有說想看他投日本，「他說他會去現場看。」

林子崴 亞冠賽 中華隊 日本隊

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