亞冠賽／日媒預測金丸夢斗對戰中華隊 高志綱：那就是他了嘛！

亞冠賽將在12日點燃戰火，各隊備戰進入實戰階段，日本隊由金丸夢斗扛起首場熱身賽先發，日本媒體預測他面對中華隊先發機率高，中華隊總教練高志綱今天也說：「那就是他了嘛！」

日本隊將在7日、8日進行熱身賽，分別過招羅德、廣島隊，依序由金丸夢斗、高橋宏斗先發，兩人也都是今年世界棒球經典賽班底，被視為投手最強戰力。

日本隊正式比賽首戰對手就是中華隊，體育報知提到，扛起首場熱身賽的金丸夢斗，可能在12日接著負責首戰面對中華隊的任務。

「那就是他了嘛！」高志綱表示，年初經典賽已有金丸的情蒐報告，但那份資料是針對去年以前的表現，情蒐團隊也針對他今年表現有重新彙整，會再與團隊討論，「相信日本隊在第一場會想辦法會取得好的感覺，把狀況好的投手先壓出來，是可以預期得到的。」

金丸夢斗為中日龍隊2024年選秀第一指名，本季出賽25場，取得5勝12敗、防禦率2.91，也是今年經典賽班底。