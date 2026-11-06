亞冠賽／綱總曝首場熱身賽安排 林子崴打頭陣、王念好扛4棒

中華隊備戰亞冠賽，7、8日在新莊棒球場的熱身賽過招味全龍、中信兄弟隊，首戰確定由林子崴擔綱先發投手，王念好則負責第四棒。談到先發投手人選，總教練高志綱不諱言人數確實較少，「希望其他投手在這部分也可以多承擔一點，因為先發投手人數是真的少，要靠大家的力量、團隊的力量。」

中華隊賽程將從12日起依序過招日本、澳洲、南韓隊，預賽前兩名打冠軍賽、後兩名打季軍戰，每隊都要進行4連戰。日本隊監督井口資仁上午剛以「請問AI」迴避先發輪值提問，高志綱也看了新聞，「我要問AI」成為他今天聯訪過程中的口頭禪，像是林子崴明天的局數規畫，回應：「剛剛問AI，AI說3局。」

中華隊這次選才先發投手人數不多，是否為較煩惱的部分，高志綱說：「的確在先發投手人選上，要排4場不是排不出來，但如果人選多一點，或許對比賽的掌握度可以再更好一點。」

他也指出，習慣先發的選手，這次在調整上還是希望他們維持先發的步調，「正賽只有4場比賽，盡可能讓有能力先發的投手走在前面，希望其他投手在這部分也可以多承擔一點，因為先發投手人數是真的少，要靠大家的力量、團隊的力量。」

對於明天的出賽安排，高志綱指出，畢竟只有兩場練習賽，會讓投手盡量全部出賽，才能掌握狀況，野手則會針對功能性測試，希望讓選手在角色定位上可以明確一點，「這兩場會去做設定出賽，看這種角色定位下能不能發揮，可以的話，面對這次比賽會比較有信心。」

張皓崴、張仁瑋在母隊內外野都能守，高志綱談到兩人在中華隊的定位時回應：「原則上也是需要依照比賽局面改變，內外野都需要跑，因為當初選他們就是功能性。」