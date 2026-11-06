棒球／爆米花聯盟新竹開打 林峻葳完封地主隊助台南搶勝

爆米花棒球聯盟賽事今天在新竹市立棒球場開打，台南市首戰靠著先發投手林峻葳94球完封、好投壓制，藍淯勝開轟，終場以4比0擊敗地主新竹市成棒隊。

2026年爆米花棒球聯盟賽事今天開打，總計11支社會隊參賽，少了綺麗珊瑚棒球隊、加入由陳瑞振領軍的新竹市成棒隊，比賽今天在新竹市立棒球場開打，決賽將在台南亞太成棒副球場舉行，冠軍預計12月28日出爐。

今天首戰台南市隊派出投手林峻葳先發，開賽連抓7個出局數，直到3局下1人出局後才被敲出安打，但接著連續製造2個滾地球出局、沒讓對手延續攻勢。

林峻葳4、5局讓新竹市隊打者6上6下，6、7局雖然都有被敲出安打，但穩守不失分，今天總計用94球完投9局，僅被敲出3支安打，投出2次三振、無失分，完封奪下勝投。

兩隊前4局都沒有拿下分數，5局上台南市隊靠著觸身球保送、許宸銘二壘打、藍淯勝高飛犧牲打先馳得點，6局上再靠著保送、接連安打攻下2分，7局上藍淯勝開轟，陽春砲再添保險分。

藍淯勝今天先發扛4棒、守二壘，單場3打數敲1轟，貢獻2分打點、為勝利打點，另有1次觸身球保送，好表現幫助球隊在爆米花賽事勝場開張。