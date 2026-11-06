日職／加盟樂天金鷲宋家豪「很歡迎」 劉致榮交流賽點名廖健富、成晉

27歲「火球男」劉致榮今年9月底加盟日職樂天金鷲隊，新球季轉戰日職發展，本周隨金鷲隊返台參與桃園亞洲職棒交流賽，周日將在桃園球場對上樂天桃猿隊，有望首次以旅外球員身分在家鄉出賽，劉致榮直呼，「是滿新鮮也滿特別的經驗。」

劉致榮在今年名古屋亞運結束後，獲得金鷲開出的育成合約，從美職轉戰日職。他透露，加盟前就曾聯繫當時還效力於金鷲的台灣學長宋家豪，「從跟樂天有接觸的時候，第一個想到的就是宋家豪賢拜，有傳簡訊給他，他也給了我很簡單的建議，說來這邊很歡迎，要我好好加油。」昔日金鷲左投王彥程同樣給予支持。

前年金鷲隊一次有4名台灣好手在陣中，但在二軍待了6年半的左投王彥程今年轉戰韓職，宋家豪則是今年季後未獲續約，結束11年在仙台的日子。目前在金鷲陣中的兩名選手包括投手蕭齊以及野手陽柏翔，但如今有劉致榮加入成為生力軍。

劉致榮也是這次唯一隨金鷲來台參與桃園亞洲職棒交流賽的台將，有望首次以旅外選手身分回到台灣登板，他說：「第一次穿著國外球隊的球衣回來台灣跟大家見面，過去6年多都是在美國打球，這感覺滿新鮮也是滿特別。」

他提到，過去也有看到包括孫易磊等旅日選手穿著自己球隊的球衣回台灣獻技，因此如今自己能有這樣的機會，感覺很特別。

周日金鷲與桃猿隊交手，劉致榮也點名，如有機會想和猿隊陣中的老友包括廖健富、成晉對決。今天他和廖健富一同出席記者會，兩人一見面就開心相擁，劉致榮說：「廖健富是我同屆最強打者，跟他對決應該會很好玩，成晉就是國小、國中同學。」