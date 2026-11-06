中職／外傳將續掌獅隊兵符 林岳平幽默回：今天不是談「續約卡」

外傳總教練林岳平將續掌中職統一7-ELEVEn獅的兵符，他出席「亞運精英運動員卡發表會」幽默表示，今天不是談「續約卡」，但他仍隨即鬆口希望明年能夠再拚一下。

國家運動產業發展中心今天舉辦「亞運精英運動員卡發表會」，透過運動員卡牌形式，將台灣優秀運動員的故事轉化為具有收藏價值的運動文化內容，期望替台灣運動產業開創新的跨域合作契機，其中2006年杜哈亞運棒球金牌得主林岳平以「傳奇卡」身分加入。

林岳平接受媒體聯訪時分享，最有印象的是2002年釜山亞運，當年僅20歲的他是棒球代表隊年紀最輕的球員，必須與老經驗捕手洪一中搭配，讓林岳平笑說根本沒有搖頭的機會，甚至完全不怕韓國重砲打線金東柱、李承燁，「因為以前社群影像不是很發達，我都不認識他們。」

活動現場有球迷拿出2006年杜哈亞運接機時的合照，讓林岳平當場嚇了一跳，畢竟還特別把照片洗出來，這樣球迷相當少見，也很忠誠、真實，「所以謝謝一路支持的球迷。」

與年僅14歲的名古屋亞運滑板銀牌女將林逸凡相見歡，林岳平提到年紀差不多的女兒專長是跆拳道，身為家長得去接納孩子心理，尤其要注意交友狀況，並提點林逸凡，接下來將面臨很多男生主動認識，「要懂得分辨這些男生是把你當偶像，還是另有意圖。」

獅隊本季無緣挺進台灣大賽，外傳林岳平新賽季將續掌獅隊兵符，他幽默回應「今天不是談續約卡」，不過仍提到當總教練最重要的是，全心全意幫助球隊做好該做的工作，然後保持競爭力，就算近幾年都有不錯成績，但只有1次達到最終目標，「所以希望明年再拚一下。」