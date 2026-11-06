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日職／劉致榮抵仙台當晚就被牛舌驚艷 學日文有「翔聖老師」耐心教

聯合報／ 記者葉姵妤／桃園即時報導
劉致榮新球季披上樂天金鷲隊球衣。記者葉姵妤／攝影
劉致榮新球季披上樂天金鷲隊球衣。記者葉姵妤／攝影

27歲投手劉致榮今年6月結束6年半的旅美生涯，新球季轉戰日職加盟樂天金鷲隊，日前已赴日本仙台加入球隊秋訓，笑說各方面都適應得非常好，尤其力推仙台知名美食牛舌，「我會推薦大家來吃。」

劉致榮加入日職秋訓一周，昨天隨球隊返台參與周日在桃園棒球場進行的桃園亞洲職棒交流賽，談起旅日第一周的心得，他笑說：「飲食、住的環境都適應得非常好，住的環境跟美國差不多，食物差比較多，因為自己比較喜歡亞洲食物，在日本很多選擇，也特別好吃。」

仙台「必吃」的牛舌也讓劉致榮大為驚艷，「第一天落地晚餐就跟經紀人去吃牛舌，非常好吃，去之前很多人一直說去仙台就要吃牛舌，我想說『到底是多厲害？』一吃之後，好，下次我會推薦大家也去吃牛舌。」

劉致榮在秋訓報到第一天就用日文向全隊自我介紹，對於自己的日文能力，他透露：「自己很愛看動漫，聽的方面，多多少少聽得懂。」

而劉致榮的日文老師，則是他鶯歌工商學弟、目前效力於養樂多隊的台日混血投手徐翔聖，劉致榮說：「翔聖教得很好，我很多問題都會問他，他也都很有耐心地教我，因為他是日本人。他教我的過程當中也會教我一些日本文化，或是怎麼講比較像當地日本人用法，所以我會很認真聽他講。」

這個休賽季，劉致榮還要持續精進自己的日文能力，「希望可以好好學日文，明年賽季再嚇嚇他們。」

劉致榮 日職 日文

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