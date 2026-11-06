聽新聞
0:00 / 0:00
日職／從美職轉戰日職再出發 劉致榮：追逐大聯盟的夢想還沒有熄滅
從美職轉戰日職發展，台灣「火球男」劉致榮今年季後加盟樂天金鷲隊，以育成洋將身分披上金鷲隊101號球衣，力拚明年球季成為支配下選手，在一軍的舞台展現身手，他也將目標放在投回最高殿堂，「追逐大聯盟的夢想還沒有熄滅。」
劉致榮近年因傷勢影響，兩年未在職業賽場出賽，今年6月遭到紅襪隊釋出，結束6年半的旅美生涯。而他在今年9月名古屋亞運重返投手丘，身手也獲得日職球團肯定，季後與樂天金鷲隊簽下育成約，新球季回到亞洲賽場。
從美職轉戰日職，劉致榮透露，自己從小對於日職有大的憧憬，和對大聯盟的憧憬差不多，「從小學開始打球的時候，第一個看的選手是鈴木一朗，長大的這段時間也看了很多日職選手，知道日職的比賽強度很高，在日職取得好表現再回到大聯盟的機會也很高。」
劉致榮旅美生涯還未能站上大聯盟舞台，如今從日職再次出發，他的目標仍鎖定那個還未完成的大聯盟美夢，「很高興自己還有這樣的機會去日職挑戰，我會很努力提升自己，希望能在日職一軍有好的表現，『追逐大聯盟的夢想還沒有熄滅』，我還是會繼續往這方向努力。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。