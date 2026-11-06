快訊

私下企圖脫產…台64丟包高材生慘遭4車輾死 Bolt司機遭判13年

主機變貴、銷量暴跌41%！任天堂社長1招掛保證「Switch 2不會再漲價」

立院三讀老農津貼每月1.5萬元 綠委全數未投票

聽新聞
0:00 / 0:00

日職／從美職轉戰日職再出發 劉致榮：追逐大聯盟的夢想還沒有熄滅

聯合報／ 記者葉姵妤／桃園即時報導
劉致榮新球季加盟日職樂天金鷲隊。記者葉姵妤／攝影
劉致榮新球季加盟日職樂天金鷲隊。記者葉姵妤／攝影

從美職轉戰日職發展，台灣「火球男」劉致榮今年季後加盟樂天金鷲隊，以育成洋將身分披上金鷲隊101號球衣，力拚明年球季成為支配下選手，在一軍的舞台展現身手，他也將目標放在投回最高殿堂，「追逐大聯盟的夢想還沒有熄滅。」

劉致榮近年因傷勢影響，兩年未在職業賽場出賽，今年6月遭到紅襪隊釋出，結束6年半的旅美生涯。而他在今年9月名古屋亞運重返投手丘，身手也獲得日職球團肯定，季後與樂天金鷲隊簽下育成約，新球季回到亞洲賽場。 

從美職轉戰日職，劉致榮透露，自己從小對於日職有大的憧憬，和對大聯盟的憧憬差不多，「從小學開始打球的時候，第一個看的選手是鈴木一朗，長大的這段時間也看了很多日職選手，知道日職的比賽強度很高，在日職取得好表現再回到大聯盟的機會也很高。」

劉致榮旅美生涯還未能站上大聯盟舞台，如今從日職再次出發，他的目標仍鎖定那個還未完成的大聯盟美夢，「很高興自己還有這樣的機會去日職挑戰，我會很努力提升自己，希望能在日職一軍有好的表現，『追逐大聯盟的夢想還沒有熄滅』，我還是會繼續往這方向努力。」

劉致榮 日職 大聯盟

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

日職／樂天金鷲來台交流賽僅劉致榮1台將 GM代理人感謝宋家豪11年付出

中職／曾峻岳、林凱威拚旅外挑戰重重 球技絕非唯一要件

日職／走上前輩傷痛老路 徐若熙、林安可來年目標首重健康

日職／林安可旅日第一年首轟印象最深刻 西武巨蛋如烤箱「只能忍耐」

相關新聞

日職／樂天金鷲來台交流賽僅劉致榮1台將 GM代理人感謝宋家豪11年付出

樂天金鷲隊連續兩年來台參與桃園亞洲職棒交流賽，今年由二軍總教練渡邊直人率領二軍陣容來台，並由松野秀三擔任這次來台的GM代理人，對於宋家豪季後退團一事，他也感謝宋家豪這11年來的付出。

日職／從美職轉戰日職再出發 劉致榮：追逐大聯盟的夢想還沒有熄滅

從美職轉戰日職發展，台灣「火球男」劉致榮今年季後加盟樂天金鷲隊，以育成洋將身分披上金鷲隊101號球衣，力拚明年球季成為支配下選手，在一軍的舞台展現身手，他也將目標放在投回最高殿堂，「追逐大聯盟的夢想還沒有熄滅。」

中職／猿隊開複數年約留梁家榮 與陳晨威提前換約？年底前有消息

樂天桃猿隊季後談約持續進行中，副領隊礒江厚綺透露，有望以複數年約留住隊長梁家榮，至於外野手陳晨威與猿隊的三年約明年到期，猿隊也已和他所屬經紀公司交換意見，希望在年底之前有消息。

亞冠賽／太可怕！金倒永報到才睡了1晚就敲雙響砲 教頭還在構思打序

南韓隊備戰亞冠賽，韓職全壘打王、23歲強打金倒永投入集訓的第一天，就展現驚人攻擊火力，面對尚武隊的熱身賽單場3打數敲3安打，包括2發全壘打。

日職／劉致榮抵仙台當晚就被牛舌驚艷 學日文有「翔聖老師」耐心教

27歲投手劉致榮今年6月結束6年半的旅美生涯，新球季轉戰日職加盟樂天金鷲隊，日前已赴日本仙台加入球隊秋訓，笑說各方面都適應得非常好，尤其力推仙台知名美食牛舌，「我會推薦大家來吃。」

日職／徐若熙未參加軟銀封王啤酒浴！ 解釋季後賽0登板原因

徐若熙坦言旅日首年對軟銀貢獻不高，未參加封王啤酒浴，盼休賽季完成復健並提升自己，明年回到先發、繳出更佳表現。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。