日職／徐若熙未參加軟銀封王啤酒浴！ 解釋季後賽0登板原因

效力於福岡軟銀鷹隊的台灣好手徐若熙，近日接受官方媒體訪問，談到進入日職首年就拿下日本一的感想，但也坦言今年自己的貢獻不高，希望能透過休賽季提升自己，期待明年能繳出更好的表現。

徐若熙旅日首年進參與福岡軟銀二連霸，他表示很開心能在旅日首年就能參與這樣的賽事，然而徐若熙在季後賽並未留下登板紀錄，他表示：教練團可能考慮了許多原因，加上自己不是中繼投手出身，主要還是希望以明年回到先發為主。在賽後的啤酒浴徐若熙並未參加，他則表示：今年對球隊的貢獻度不高，但今年的經驗也讓他認知到自己的不足，會持續努力在休賽季精進自己，期待明年能成為更好的先發投手。

針對球季期間經歷的手術，他表示近期都在努力完成復健，讓身體回到健康的狀態，盡快回到球場上。在旅日第一年，徐若熙表示從中學到了很多事情，中職和日職最大的差異是在通勤上，偶而會因為長距離移動而感到疲勞，至於日語部分，他則笑著坦言：受傷之後重心都專注在復健，有一段時間沒有上日文課。