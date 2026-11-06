棒球／新竹棒球場賽事接力登場！爆米花聯盟開打 新竹蜂主場迎戰

新竹市立棒球場日前舉辦50周年交流賽後，2026年爆米花棒球聯盟今天接力開打，由新竹市城市棒球隊「新竹蜂」迎戰台南市。市長高虹安表示，球場整修改善後陸續迎接不同層級賽事，市府將持續強化場地管理與安全維護，也邀請球迷進場為地主球隊加油。

高虹安表示，新竹棒球場歷經整修與改善，市府始終秉持「安全第一、專業優先」原則推動工程。球場完工啟用後，日前以「COMEBACK 竹風再起」為主題，舉辦50周年交流賽暨開幕活動，邀請台灣、日本及韓國球隊齊聚新竹，如今再迎接爆米花棒球聯盟，展現球場持續承辦賽事的能量。

高虹安指出，棒球不只是競技運動，也是凝聚城市情感的重要力量。新竹市成立城市棒球隊「新竹蜂」，希望透過參與爆米花棒球聯盟，讓球員與各地好手切磋，在正式賽事中累積經驗、培養團隊默契，逐步提升競爭力。市府也將整合在地棒球資源，支持城市代表隊發展，讓更多優秀球員有機會在家鄉球場展現實力。

高虹安也感謝中華民國棒球協會，在收到市府場勘邀請及舉辦爆米花聯盟的意願後，迅速安排場勘並促成賽事在新竹舉行。市府未來將持續做好球場設施維護、場地管理及賽事安全工作，提供球員安心競技、球迷舒適觀賽的環境，並藉由承辦不同層級賽事，累積場館營運經驗。

市府表示，爆米花棒球聯盟是國內重要的業餘成棒賽事，提供各隊球員實戰交流與展現球技的舞台。此次新竹蜂在地主球迷面前出賽，今天迎戰台南市，明天則由台中台壽霸龍對戰新竹蜂，歡迎民眾進場觀賽，感受主場應援氣氛。

為鼓勵球迷進場，市府同步推出應援活動，民眾只要入場拍攝與新竹市城市棒球隊相關元素，上傳Instagram或Facebook，並標記「#新竹市城市棒球隊」，就有機會獲得限量應援毛巾；入場也可領取市府準備的應援小扇子，數量有限，送完為止。

市府強調，未來將持續推動棒球賽事、深化基層棒球培育，串聯城市運動資源，讓新竹棒球持續發展。

新竹市立棒球場日前舉辦50周年交流賽後，今天接力迎來爆米花棒球聯盟賽事。圖／新竹市政府提供

新竹市立棒球場日前舉辦50周年交流賽後，今天接力迎來爆米花棒球聯盟賽事。圖／新竹市政府提供

新竹市立棒球場日前舉辦50周年交流賽後，今天接力迎來爆米花棒球聯盟賽事。圖／新竹市政府提供