快訊

私下企圖脫產…台64丟包高材生慘遭4車輾死 Bolt司機遭判13年

主機變貴、銷量暴跌41%！任天堂社長1招掛保證「Switch 2不會再漲價」

立院三讀老農津貼每月1.5萬元 綠委全數未投票

聽新聞
0:00 / 0:00

棒球／新竹棒球場賽事接力登場！爆米花聯盟開打 新竹蜂主場迎戰

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市立棒球場日前舉辦50周年交流賽後，今天接力迎來爆米花棒球聯盟賽事。圖／新竹市政府提供
新竹市立棒球場日前舉辦50周年交流賽後，今天接力迎來爆米花棒球聯盟賽事。圖／新竹市政府提供

新竹市立棒球場日前舉辦50周年交流賽後，2026年爆米花棒球聯盟今天接力開打，由新竹市城市棒球隊「新竹蜂」迎戰台南市。市長高虹安表示，球場整修改善後陸續迎接不同層級賽事，市府將持續強化場地管理與安全維護，也邀請球迷進場為地主球隊加油。

高虹安表示，新竹棒球場歷經整修與改善，市府始終秉持「安全第一、專業優先」原則推動工程。球場完工啟用後，日前以「COMEBACK 竹風再起」為主題，舉辦50周年交流賽暨開幕活動，邀請台灣、日本及韓國球隊齊聚新竹，如今再迎接爆米花棒球聯盟，展現球場持續承辦賽事的能量。

高虹安指出，棒球不只是競技運動，也是凝聚城市情感的重要力量。新竹市成立城市棒球隊「新竹蜂」，希望透過參與爆米花棒球聯盟，讓球員與各地好手切磋，在正式賽事中累積經驗、培養團隊默契，逐步提升競爭力。市府也將整合在地棒球資源，支持城市代表隊發展，讓更多優秀球員有機會在家鄉球場展現實力。

高虹安也感謝中華民國棒球協會，在收到市府場勘邀請及舉辦爆米花聯盟的意願後，迅速安排場勘並促成賽事在新竹舉行。市府未來將持續做好球場設施維護、場地管理及賽事安全工作，提供球員安心競技、球迷舒適觀賽的環境，並藉由承辦不同層級賽事，累積場館營運經驗。

市府表示，爆米花棒球聯盟是國內重要的業餘成棒賽事，提供各隊球員實戰交流與展現球技的舞台。此次新竹蜂在地主球迷面前出賽，今天迎戰台南市，明天則由台中台壽霸龍對戰新竹蜂，歡迎民眾進場觀賽，感受主場應援氣氛。

為鼓勵球迷進場，市府同步推出應援活動，民眾只要入場拍攝與新竹市城市棒球隊相關元素，上傳Instagram或Facebook，並標記「#新竹市城市棒球隊」，就有機會獲得限量應援毛巾；入場也可領取市府準備的應援小扇子，數量有限，送完為止。

市府強調，未來將持續推動棒球賽事、深化基層棒球培育，串聯城市運動資源，讓新竹棒球持續發展。

新竹市立棒球場日前舉辦50周年交流賽後，今天接力迎來爆米花棒球聯盟賽事。圖／新竹市政府提供
新竹市立棒球場日前舉辦50周年交流賽後，今天接力迎來爆米花棒球聯盟賽事。圖／新竹市政府提供

新竹市立棒球場日前舉辦50周年交流賽後，今天接力迎來爆米花棒球聯盟賽事。圖／新竹市政府提供
新竹市立棒球場日前舉辦50周年交流賽後，今天接力迎來爆米花棒球聯盟賽事。圖／新竹市政府提供

新竹市立棒球場日前舉辦50周年交流賽後，今天接力迎來爆米花棒球聯盟賽事。圖／新竹市政府提供
新竹市立棒球場日前舉辦50周年交流賽後，今天接力迎來爆米花棒球聯盟賽事。圖／新竹市政府提供

新竹市立棒球場日前舉辦50周年交流賽後，今天接力迎來爆米花棒球聯盟賽事。圖／新竹市政府提供
新竹市立棒球場日前舉辦50周年交流賽後，今天接力迎來爆米花棒球聯盟賽事。圖／新竹市政府提供

爆米花聯盟 球場 新竹棒球場

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

棒球／新竹棒球場50周年交流賽落幕 球員：草皮平整彈跳穩定

棒球／台日韓職棒三強桃園交鋒！DAZN雙11祭56折優惠

棒球／西武獅台灣賽 門票中午開賣

台灣超巨蛋模擬圖曝光！4.5萬席無死角觀賽 外野大面積玻璃帷幕

相關新聞

日職／樂天金鷲來台交流賽僅劉致榮1台將 GM代理人感謝宋家豪11年付出

樂天金鷲隊連續兩年來台參與桃園亞洲職棒交流賽，今年由二軍總教練渡邊直人率領二軍陣容來台，並由松野秀三擔任這次來台的GM代理人，對於宋家豪季後退團一事，他也感謝宋家豪這11年來的付出。

日職／從美職轉戰日職再出發 劉致榮：追逐大聯盟的夢想還沒有熄滅

從美職轉戰日職發展，台灣「火球男」劉致榮今年季後加盟樂天金鷲隊，以育成洋將身分披上金鷲隊101號球衣，力拚明年球季成為支配下選手，在一軍的舞台展現身手，他也將目標放在投回最高殿堂，「追逐大聯盟的夢想還沒有熄滅。」

中職／猿隊開複數年約留梁家榮 與陳晨威提前換約？年底前有消息

樂天桃猿隊季後談約持續進行中，副領隊礒江厚綺透露，有望以複數年約留住隊長梁家榮，至於外野手陳晨威與猿隊的三年約明年到期，猿隊也已和他所屬經紀公司交換意見，希望在年底之前有消息。

亞冠賽／太可怕！金倒永報到才睡了1晚就敲雙響砲 教頭還在構思打序

南韓隊備戰亞冠賽，韓職全壘打王、23歲強打金倒永投入集訓的第一天，就展現驚人攻擊火力，面對尚武隊的熱身賽單場3打數敲3安打，包括2發全壘打。

日職／劉致榮抵仙台當晚就被牛舌驚艷 學日文有「翔聖老師」耐心教

27歲投手劉致榮今年6月結束6年半的旅美生涯，新球季轉戰日職加盟樂天金鷲隊，日前已赴日本仙台加入球隊秋訓，笑說各方面都適應得非常好，尤其力推仙台知名美食牛舌，「我會推薦大家來吃。」

日職／徐若熙未參加軟銀封王啤酒浴！ 解釋季後賽0登板原因

徐若熙坦言旅日首年對軟銀貢獻不高，未參加封王啤酒浴，盼休賽季完成復健並提升自己，明年回到先發、繳出更佳表現。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。