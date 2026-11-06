亞冠賽／太可怕！金倒永報到才睡了1晚就敲雙響砲 教頭還在構思打序

南韓隊備戰亞冠賽，韓職全壘打王、23歲強打金倒永投入集訓的第一天，就展現驚人攻擊火力，面對尚武隊的熱身賽單場3打數敲3安打，包括2發全壘打。

金倒永所屬的起亞虎隊11月1日在季後賽出局，入選亞冠賽的選手昨天晚上才剛抵達國家隊宿舍報到，總教練崔元豪原本計畫今天與尚武的練習賽還不會安排出賽，但選手表態想打，最終金倒永、朴在賢分別擔任第10棒、第11棒上場。

南韓隊終場以8：4贏球，金倒永3打數都敲安打，先在第3局兩出局後敲陽春砲，幫助南韓隊開張分數、追平1：1，第2打席敲一壘打，接著再於第8局擔任首位打者再度開轟。

金倒永無疑將是南韓隊陣中最強打者，對於他的棒次安排，崔元豪也還在傷腦筋。他指出，如果金倒永後面沒有強打保護，對手可能會避免正面交鋒，對他投得較閃，金倒永的前一棒也很重要，才能最大程度讓金倒永的攻擊火力發揮效果。

崔元豪表示，自己的計畫是金倒永前一棒安排高上壘率的選手，後一棒則是選球、球棒控制、長打能力俱佳的打者。韓媒點名，可望由安賢民、韓東熙與金倒永共組打線核心陣容。