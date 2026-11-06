日職／樂天金鷲來台交流賽僅劉致榮1台將 GM代理人感謝宋家豪11年付出

樂天金鷲隊連續兩年來台參與桃園亞洲職棒交流賽，今年由二軍總教練渡邊直人率領二軍陣容來台，並由松野秀三擔任這次來台的GM代理人，對於宋家豪季後退團一事，他也感謝宋家豪這11年來的付出。

桃園亞洲職棒交流賽連兩年舉辦，去年樂天金鷲隊派出多位一軍陣容來台，當時效力於金鷲隊的3名台灣選手包括宋家豪、蕭齊及陽柏翔都隨隊來台，並且都有出賽。

今年金鷲隊來台，規模及陣容大為失色，由二軍為主體的陣容來台參戰，而目前效力於陣中的3名台灣選手中，也僅季後加盟的「火球男」劉致榮返台參賽，蕭齊留在球隊訓練，陽柏翔則是正參與亞冠賽集訓。

金鷲今天由GM代理人松野秀三代表發言，對於季後網羅劉致榮一事，他提到：「對台灣選手的印象是，他們的身體素質和能力都非常好，也非常能適應日本環境，希望未來也能發掘更多台灣的好選手來到樂天球團。」

宋家豪在今年季後未獲金鷲隊續約，告別待了11年的東北，然而松野秀三指出，自己並非負責球團編成事務，對此無法有太詳細的評論，「感謝選手在金鷲隊奮戰了11年，和球隊的大家相處融洽、一同奮戰，這點我真的非常感謝。」

左投王彥程在金鷲隊二軍待了6個球季後，去年球季後離隊轉戰韓職，今年在韓華鷹隊表現大放異彩，松野秀三說：「選手在球隊的時候是夥伴，夥伴能夠到各個地方去活躍，我們是很開心的。」