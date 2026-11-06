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日職／信任風波！王牌投手床田寬樹行使FA 廣島恐3名主力同時離隊

聯合新聞網／ 綜合報導
廣島鯉魚王牌投手床田寬樹於今日確定行使FA，確定投入自由球員市場。截圖自床田寬樹IG
廣島鯉魚王牌投手床田寬樹於今日確定行使FA，確定投入自由球員市場。截圖自床田寬樹IG

廣島鯉魚王牌投手床田寬樹於今日確定行使FA，確定投入自由球員市場，先前兩位廣島主力坂倉將吾、森下暢仁以確定行使FA，若本季三位球員同時轉隊，恐創下隊史自導入FA制度以來首次單季三位球員行使FA離隊紀錄。

日本職棒FA資格，須在一軍登錄滿七年者才能行使，床田於2016年第三指名加入廣島，隔年生上一軍後持續成長，在2023年起至今，連續4個球季均達到規定投球局數，成為隊上極為穩定的先發輪值要角。生涯至今累計175場出賽，繳出65勝59敗的成績，防禦率2.96。根據日刊體育報導，包括歐力士猛牛等多支球隊展現對床田的興趣，從11日後，他便可以與其他球團展開交涉。

今年多名廣島涉嫌使用「喪屍煙彈」，雖然目前尚未有確定的判決結果公告，但球團也在十月底宣布，因為球團與選手之間的信任關係已經破裂，雖然選手具備實力，但球團認為無法再繼續合作，因此選擇解約放人，不與小園海斗、矢野雅哉、前川誠太、田村俊介等4名球員續約。其中小園海斗在去年才奪下央聯打擊王及上壘王，今年初更代表日本對徵戰WBC，而矢野雅哉是金手套等級的主力內野。

若本季宣告FA的三位球員皆離隊，廣島本季將出現高達五名主力離隊的情況，戰力恐大受影響。

日職 廣島

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