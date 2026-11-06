中職／與陳晨威提前換約桃猿態度開放 春訓兵分兩路移師台東

中職樂天桃猿隊主力野手陳晨威合約2027年底到期後取得自由球員（FA）資格，是否提前換約，桃猿副領隊礒江厚綺說，開放態度討論評估，而桃猿春訓預計2027年1月下旬台東舉行。

桃猿31歲野手梁家榮今年季後獲FA權利，但未行使，有望以複數年約續留桃猿，而28歲的陳晨威合約狀況也受關注。

礒江厚綺表示，有與陳晨威經紀公司交換意見、整體評估，看是要提前換約或讓合約2027年走完，目前都持開放態度。

桃猿7、8日在主場樂天桃園棒球場與韓國職業棒球培證英雄隊、日職東北樂天金鷲隊打交流賽，接下來春訓兵分兩路，礒江厚綺說，復健中球員或剛加入球隊年輕球員留在桃園，其餘球員預計2027年1月下旬移師台東縣春訓，而2027年季前國際賽安排，待內部討論後決定。