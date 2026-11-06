棒球／賴總統頒就業金卡給費仔 喊「我們都很愛你」

總統賴清德今天在總統府接見台美混血棒球選手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild），並頒發就業金卡，盼費爾柴德將台灣視為第二個家。賴總統也感謝費仔在世界棒球經典賽的精彩表現，更熱情喊話「我們都很愛你」，歡迎費爾柴德常回台灣。

為吸引外國專業人才來台、留台，建構友善工作及居留環境，政府自2018年施行「外國專業人才延攬及僱用法」，推出結合工作許可、居留簽證、外僑居留證以及重入國許可4證合一的就業金卡。

賴總統表示，很榮幸代表政府頒發就業金卡給費爾柴德。這張就業金卡最大的意義，就是希望費仔能將台灣視為第二個家，也歡迎費爾柴德的太太、小孩、父母親及家人常常來台灣，把台灣當作自己的家。

賴總統表示，身為棒球球迷，非常高興有機會親自當面向費仔表達感謝，感謝費仔接受台灣國家隊徵召，一起參加世界棒球經典賽。

賴總統說，費仔在經典賽的精彩表現，他身為球迷非常讚賞，身為總統更是非常感動。特別是台灣對捷克一戰，費仔揮出滿貫全壘打。另台灣與韓國在棒球比賽上是世仇，就像洋基與道奇一樣，而費仔在對韓國隊的比賽中揮出2分全壘打，讓台灣超前，全國民眾都跳起來歡呼，非常振奮、高興。

賴總統表示，希望讓費仔知道，棒球是台灣的國球，大家都很喜歡棒球，「我們現在也都很喜歡你，很愛你」、「我們都很愛你」。

賴總統說，希望未來有機會常常看到費仔回到台灣，享受台灣的一切，台灣人民都張開雙臂歡迎費仔。他也相信，費仔越了解台灣，就會越愛上台灣，「我們都是一家人」。

總統賴清德（右）6日在總統府頒發就業金卡給台美混血棒球好手費柴德（Stuart Fairchild）（中），賴總統逐一與費柴德及其妻子韓納（Hanna Fairchild）（左）等同行家人握手致意。中央社

費爾柴德致詞表示，自從代表台灣參加世界棒球經典賽後，就感受到台灣人民熱情的愛與支持，這次親自來到台灣，更能直接感受這份情感，令他印象深刻。從抵達台灣的那一刻起，台灣人民就張開雙臂歡迎他，展現慷慨、溫暖與熱情，相信這會是他一輩子都不會忘記的經驗。

費爾柴德表示，棒球帶給他許多特殊的體驗與機會，但能夠代表台灣國家隊出賽，與台灣人民建立更深的連結，是非常特別的經驗。他一直對自己與台灣的連結感到自豪，這次來台也讓這份連結更加深化。

費爾柴德感謝賴總統邀請及台灣人民熱情歡迎，讓他覺得就像回到家一樣。他希望未來持續深化與台灣的連結，無論在棒球場上或場外，都能讓台灣人民引以為傲。

隨後賴總統親自頒發就業金卡給費爾柴德，並準備紀念品，包括台灣造型兩用枕，翻過來可變成頸枕，象徵「讓台灣成為費仔的靠山」。