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中職／猿隊開複數年約留梁家榮 與陳晨威提前換約？年底前有消息

聯合報／ 記者葉姵妤／桃園即時報導
樂天桃猿有望以複數年約留住隊長梁家榮。（樂天桃猿提供）中央社
樂天桃猿有望以複數年約留住隊長梁家榮。（樂天桃猿提供）中央社

樂天桃猿隊季後談約持續進行中，副領隊礒江厚綺透露，有望以複數年約留住隊長梁家榮，至於外野手陳晨威與猿隊的三年約明年到期，猿隊也已和他所屬經紀公司交換意見，希望在年底之前有消息。 

猿隊今年季後談約兩大重點落在梁家榮及陳晨威，礒江厚綺今天指出，與梁家榮的談約已經進入最後階段，目前朝複數年約的方向洽談，「希望近期可以跟大家分享好消息。」

礒江厚綺表示，梁家榮從Lamigo時期就一直是在第一線努力的球員，「不管是什麼角色，希望他在桃猿繼續跟球隊一起加油。」

至於陳晨威與球隊合約明年到期，屆時將取得自由球員資格，礒江厚綺指出，已經有和陳晨威所屬經紀公司交換意見，希望年底前經過整體評估後做出決定，「是提前換約還是走完合約，會再談，目前都是持開放的態度跟經紀公司討論中。」

梁家榮 陳晨威 中職

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