中職／桃園亞洲職棒交流賽7日開打 猿隊劉家翔、鍾亦恩先發

「2026桃園亞洲職棒交流賽」將在明天於桃園棒球場展開，由中職樂天桃猿隊分別迎戰韓職培證英雄隊及日職樂天金鷲隊，桃猿隊兩場比賽將分別由劉家翔、鍾亦恩先發上陣。

連兩年舉辦的桃園亞洲職棒交流賽，猿隊今年派出年輕球員上陣，明天首戰於晚間5點05分對上培證英雄隊，由劉家翔出馬，對戰英雄隊金星真；周日第二戰則推出鍾亦恩先發。

猿隊總教練曾豪駒透露，兩戰的先發投手預計投3局，再讓其餘年輕選手都有上場磨練的機會，希望藉由這次交流賽，觀察對手的優點，也期待選手能把秋訓訓練的結果展現出來，「就是盡量把這段時間所做的，大膽去嘗試。」

這次猿隊參賽陣容以年輕選手為主，曾豪駒表示：「希望選手在場上盡量把自己好的地方表現出來。」而一軍選手中，以傷癒復出的廖健富扛主砲，另外包括李勛傑，以及今年一軍出賽機會較少的林政華、成晉都會參賽。