快訊

沒有裂痕門？iPhone Duo耐用度實測直播 連續9天已摺疊28萬次超狂

TPBL／攻城獅董事長暨領隊陳美玲辭世 全體隊職員深切緬懷

台股史詩級崩跌兇手是誰？夜盤預告「巨震」引發恐慌

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／桃園亞洲職棒交流賽7日開打 猿隊劉家翔、鍾亦恩先發

聯合報／ 記者葉姵妤／桃園即時報導
「2026桃園亞洲職棒交流賽」7日開戰。記者葉姵妤／攝影
「2026桃園亞洲職棒交流賽」7日開戰。記者葉姵妤／攝影

「2026桃園亞洲職棒交流賽」將在明天於桃園棒球場展開，由中職樂天桃猿隊分別迎戰韓職培證英雄隊及日職樂天金鷲隊，桃猿隊兩場比賽將分別由劉家翔、鍾亦恩先發上陣。

連兩年舉辦的桃園亞洲職棒交流賽，猿隊今年派出年輕球員上陣，明天首戰於晚間5點05分對上培證英雄隊，由劉家翔出馬，對戰英雄隊金星真；周日第二戰則推出鍾亦恩先發。

猿隊總教練曾豪駒透露，兩戰的先發投手預計投3局，再讓其餘年輕選手都有上場磨練的機會，希望藉由這次交流賽，觀察對手的優點，也期待選手能把秋訓訓練的結果展現出來，「就是盡量把這段時間所做的，大膽去嘗試。」

這次猿隊參賽陣容以年輕選手為主，曾豪駒表示：「希望選手在場上盡量把自己好的地方表現出來。」而一軍選手中，以傷癒復出的廖健富扛主砲，另外包括李勛傑，以及今年一軍出賽機會較少的林政華、成晉都會參賽。

職棒 中職 桃園

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

棒球／台日韓職棒三強桃園交鋒！DAZN雙11祭56折優惠

中職冬盟／日、韓參賽名單出爐 旅日左投黃錦豪、韓職狀元參戰

棒球／「少了安可所以無緣日本大賽」 西武代表期待林安可交流賽開轟

棒球／率領中華OB在台迎戰西武OB 郭泰源：好像在做夢

相關新聞

亞冠賽／日媒預測金丸夢斗投中華隊 井口不漏口風：請去問AI

亞冠賽將在11月12日在東京巨蛋點燃戰火，日本武士在宮崎持續集訓中，兩場熱身賽預計由兩位世界棒球經典賽國手金丸夢斗、高橋宏斗擔任先發投手。至於進入正式比賽後的先發輪值安排，監督井口資仁開玩笑回應：「請去問井口AI」；日本媒體預測，金丸夢斗很有可能碰上中華隊。

中職／猿隊開複數年約留梁家榮 與陳晨威提前換約？年底前有消息

樂天桃猿隊季後談約持續進行中，副領隊礒江厚綺透露，有望以複數年約留住隊長梁家榮，至於外野手陳晨威與猿隊的三年約明年到期，猿隊也已和他所屬經紀公司交換意見，希望在年底之前有消息。

中職／只有兄弟王威晨行使 2022年後最冷清自由市場

中華職棒自由球員（FA）權利行使期限昨天下午4點截止，結果獅隊兩大好手潘傑楷和陳重羽都沒提，只有中信兄弟隊長王威晨行使，令人感到意外。

中職／桃園亞洲職棒交流賽7日開打 猿隊劉家翔、鍾亦恩先發

「2026桃園亞洲職棒交流賽」將在明天於桃園棒球場展開，由中職樂天桃猿隊分別迎戰韓職培證英雄隊及日職樂天金鷲隊，桃猿隊兩場比賽將分別由劉家翔、鍾亦恩先發上陣。

日職／樂天金鷲不與宋家豪續約 GM代理：感謝這些年的貢獻

日職樂天金鷲隊來台參加「2026桃園亞洲職棒交流賽」，GM代理松野秀三受訪被問起球團沒與宋家豪續約的決定，他表示無法直接...

中職／與陳晨威提前換約桃猿態度開放 春訓兵分兩路移師台東

中職樂天桃猿隊主力野手陳晨威合約2027年底到期後取得自由球員（FA）資格，是否提前換約，桃猿副領隊礒江厚綺說，開放態度...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。