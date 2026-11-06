中職／只有兄弟王威晨行使 2022年後最冷清自由市場

中華職棒自由球員（FA）權利行使期限昨天下午4點截止，結果獅隊兩大好手潘傑楷和陳重羽都沒提，只有中信兄弟隊長王威晨行使，令人感到意外。

最被看好投身自由市場的陳重羽昨天在IG發文寫道，「接下來的篇章，我們繼續在台南寫故事。」潘傑楷也在IG貼上玩偶穿7-11衣服的圖片，兩人都沒行使，幾乎確定會留獅隊。

31歲樂天桃猿隊內野手梁家榮也沒有行使，雖然今年他因傷只在一軍出賽70場，但OPS+105已創個人近3年來新高。

中職自由市場自2020年起，除了2022年0人行使，其他賽季都至少3名球員行使，去年黃子鵬轉戰台鋼雄鷹隊、林岱安轉戰富邦悍將隊；今年市場則相對冷清。