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亞冠賽／日媒預測金丸夢斗投中華隊 井口不漏口風：請去問AI

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
井口資仁以「井口AI」迴避輪值提問，日媒推測金丸首戰中華隊。 美聯社
井口資仁以「井口AI」迴避輪值提問，日媒推測金丸首戰中華隊。 美聯社

亞冠賽將在11月12日在東京巨蛋點燃戰火，日本武士在宮崎持續集訓中，兩場熱身賽預計由兩位世界棒球經典賽國手金丸夢斗、高橋宏斗擔任先發投手。至於進入正式比賽後的先發輪值安排，監督井口資仁開玩笑回應：「請去問井口AI」；日本媒體預測，金丸夢斗很有可能碰上中華隊

日本隊將在7日、8日進行熱身賽，分別過招羅德、廣島隊，迎接12日正式比賽開打，預賽依序碰上中華隊、南韓隊、澳洲隊，前兩名打冠軍賽、後兩名打季軍戰，日本將爭取在這項賽事達成3連霸。

金丸夢斗、高橋宏斗都在4日進牛棚練投，球數都在65球以上，教練團對兩人調整狀態相當滿意，將分別扛起兩場熱身賽先發，金丸夢斗將面對羅德、高橋宏斗碰上廣島，明天武內夏暉、石田裕太郎、竹丸和幸也預計各投2局。

井口表示，正式比賽的登板日期，都已經通知選手。面對媒體進一步詢問，他以請去問「井口AI」巧妙迴避。

體育報知提到，扛起首場熱身賽的金丸夢斗，可能在12日接著負責首戰面對中華隊的任務；至於高橋宏斗，井口以「請自行體會」回應，媒體猜測他將負責15日的比賽。

金丸夢斗為中日龍隊2024年選秀第一指名，本季出賽25場，取得5勝12敗、防禦率2.91，也是今年經典賽班底。

此次每隊共將進行4場比賽，井口表示，5位先發投手將有1人會轉任「第二先發」，他強調目標是連三屆奪下「亞洲第一」，沒有任何一場比賽是可以輸的。

亞冠賽 日媒 中華隊

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