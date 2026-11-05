棒球／台日韓職棒三強桃園交鋒！DAZN雙11祭56折優惠

首年890元熱血追賽事

11月棒球熱潮接力登場！全球領先運動娛樂串流平台DAZN，集結台日韓職棒交流賽、澳洲職棒、日本冬盟及企業排球等熱門賽事。其中，11月7日至8日登場的「2026桃園亞洲職棒交流賽」由DAZN全台獨家轉播，台灣樂天桃猿、日本東北樂天金鷲與韓國培證英雄三強齊聚桃園，掀起亞洲棒球熱潮。此外，黑豹旗、TPBL職業籃球、花蓮太平洋國際龍舟節及ISUZU運轉職人挑戰賽皆開放註冊觀看。DAZN同步推出雙11限時優惠，11月30日前訂閱年約方案，首年只要新台幣890元（原價1,590元），享56折優惠，讓球迷以超值價格收看國內外熱門賽事。

台日韓職棒球星齊聚桃園 劉致榮返台、安佑鎮來襲 跨國啦啦隊掀應援熱潮

第二屆「2026桃園亞洲職棒交流賽」11月7日由韓國培證英雄迎戰地主樂天桃猿，8日則由日本東北樂天金鷲對決樂天桃猿。地主樂天桃猿由梁家榮、廖健富及李勛傑等好手坐鎮；日本東北樂天則有最快球速158公里的台灣旅日投手劉致榮返台亮相；韓國培證英雄由強投安佑鎮，以及刷新韓職新人簽約金紀錄的選秀狀元左投河弦丞領軍，三國職棒好手同場較勁。

場邊應援同樣吸睛！台灣樂天女孩、日本東北樂天啦啦隊與韓國培證英雄應援團齊聚，展現台日韓不同的應援文化。11月8日更有韓國人氣啦啦隊魯佳泫、申舒昀及金世星加入，炒熱現場氣氛。兩場賽事皆由DAZN全台獨家直播，付費會員即可收看。

隨著台灣職棒進入休賽季，海外棒球賽事接力開打！澳洲職棒聯賽11月19日迎來新賽季，日本亞洲冬季棒球聯盟則於21日登場，集結各隊潛力新秀同場較勁。企業排球聯賽也持續上演強力扣殺與激烈攻防。澳洲職棒、日本冬盟及企業排球皆可透過DAZN付費會員方案收看，延續球迷的觀賽熱情。

黑豹旗、TPBL註冊即可收看 龍舟節與運轉職人挑戰賽同步登場

DAZN也持續提供多項註冊觀看的運動內容。第14屆中信盃黑豹旗將於11月8日起展開64強淘汰賽，13日接續進行32強爭霸。從傳統棒球名校到一般學校社團，年輕球員為球隊榮耀與棒球夢想全力拚戰。DAZN今年首度參與黑豹旗轉播，從中華職棒、日本職棒、韓國職棒延伸至高中棒球，持續深化對台灣棒球的投入。TPBL台灣職業籃球大聯盟七隊為爭奪例行賽排名全力拚戰。黑豹旗與TPBL皆於DAZN開放觀看，球迷只需註冊，即可為支持的球隊加油。

除了棒球與籃球，DAZN也將呈現不同領域的競技賽事。11月6日至8日「2026花蓮太平洋國際龍舟節」將在花蓮展開水上競速，考驗選手的速度、力量與團隊默契。11月22日「2026 ISUZU運轉職人挑戰賽」則由專業駕駛操控5噸手排貨車，挑戰障礙繞錐、精準停車、倒車入庫等9大關卡，爭奪總額高達新台幣36萬元的獎金。兩項賽事同樣皆只要註冊DAZN會員即可觀看，一起感受多元競技的魅力。

DAZN雙11優惠正式開跑 首年890元享56折 鎖定一整年精彩賽事

從亞洲職棒交流賽、澳洲職棒、日本冬盟到企業排球，DAZN持續帶來豐富的付費會員賽事內容，並於11月4日至30日推出雙11限時訂閱優惠。活動期間訂閱DAZN年約方案，首年只要新台幣890元（原價1,590元），享56折優惠，平均每月不到75元，即可收看方案內多項國內外賽事。無論是新用戶或已有DAZN帳號，只要購買當下沒有有效的付費會員資格，即可享有本次優惠。邀請球迷把握限時優惠，以超值價格享受全年運動賽事，讓運動熱情延續一整年。

DAZN雙11優惠活動詳情：https://bit.ly/47WVfzL