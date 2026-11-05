回顧球季 林安可：經驗值大增

西武獅隊台灣好手林安可完成旅日第一個球季後返台，昨天現身「西武獅台灣系列賽」記者會，分享這一年打拚的點點滴滴，身材明顯精壯不少，成長更多則是經驗值。

林安可歷經開季前期的低潮，下二軍經過調整後，七月長打大爆發，之後卻受到左右膝接連傷勢影響，也錯過旅日第一次季後賽，累計出賽七十六場，敲出五十二支安打，包括八支全壘打，攻下廿九分打點，打擊率兩成二○。

回顧旅日首季，林安可自認成績並不理想，「這一年我學習到很多，也看到很多不一樣的東西，對棒球生涯是很大幫助，希望吸取今年經驗去做改進，期待明年能更好」。

林安可認為旅日首轟最難忘，四月十二日對羅德隊之戰延長十局下敲出陽春砲，日職生涯首轟就是再見轟，「來日本第一支全壘打，而且隔了滿多場才開轟，印象深刻」。

林安可到異鄉打拚受隊友照顧，西武投手平良海馬在春訓時帶他去釣魚，林安可說，「有時候會問渡部聖彌，也有問栗山巧，就是分享一下他們怎麼應對日職投手，跟洋將也會討論一下」。

最窩心的是有台灣人一起聊天，林安可說，剛到日本和南英商工學長、樂天金鷲隊投手宋家豪一起吃飯，「他都會問我，在日本還好嗎？適應嗎？對我最大的幫助是有台灣人可跟我聊天」。