雙獅對決 西武對統一 大巨蛋傳奇登場

「西武獅台灣系列賽─傳奇對決」明年在台北大巨蛋登場，日本職棒西武獅隊首派出全一軍陣容來台進行兩場交流賽，二月廿七日與統一獅隊「雙獅對決」、廿八日與中信兄弟交手，同日加碼眾星雲集的「傳奇ＯＢ賽」，未演先轟動。

西武過往有不少台將效力，今年明星外野手林安可來自統一獅隊，再次讓西武球場掀起台灣風，球團社長奧村剛昨天出席記者會時表示，今年主場進場人數達一八四萬人次寫下隊史新高，「多虧了安可的加入」。

西武今年在太平洋聯盟排名第二，暌違七年又在季後賽擔任主場，但林安可因傷缺陣，西武最終不敵火腿隊遭淘汰，讓奧村剛大呼，「可惜因為林安可沒辦法出賽，所以我們沒辦法晉級日本大賽」。

背負台灣球迷的期待，林安可明年將在交流賽凱旋歸國，以西武球員的身分迎戰前東家統一獅，他說感覺很特別，「回來台灣比賽、穿著西武球衣，這是很寶貴的經驗，畢竟也不是每次都看得到」。

西武來台進行兩場交流賽之外，二月廿八日還將舉辦一場西武與中華的ＯＢ傳奇對決，渡邊久信、「東方特快車」郭泰源分別擔任總教練，昨天首波參賽名單亮牌，兩人還互相較勁一番，昔日好隊友正面交鋒，雙方都不想輸。

郭泰源領軍的中華ＯＢ星光熠熠，包括昔日球星王建民、陳金鋒、張泰山、葉君璋，以及去年季後才引退的林智勝；西武ＯＢ陣容則有渡邊久信、石井丈裕、潮崎哲也、石毛宏典、辻發彥。郭泰源直呼，要和以前西武隊友成為對手，感覺有一點怪怪的，但比賽還是會全力以赴，很希望陳金鋒轟出全壘打。

渡邊久信翻出記了四十年的舊帳，「我比郭泰源早一年進西武，本來是全隊球速最快的投手，沒想到他進來之後就被超越了，這個不甘心的心情到現在還在，所以明年我們一定要贏」。

西武獅台灣系列賽門票已在udn售票網、KLOOK全面開賣。主辦單位聯合數位文創董事長李彥甫表示，這次比賽有「兩個第一」，包括西武首次全一軍陣容來台進行交流賽，也是台北大巨蛋啟用後首次台日ＯＢ賽，名單將勾起大家美好時代的回憶。