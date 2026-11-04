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棒球／「Murekesa Ta」齊心奮鬥　關懷盃11月20日台東開打

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
原棒協吉祥物「黑皮小子HAPI KIDS」首度亮相。圖／原棒協提供
原棒協吉祥物「黑皮小子HAPI KIDS」首度亮相。圖／原棒協提供

台灣原住民族棒球運動發展協會（以下簡稱原棒協）由台灣現役及退役原住民職棒選手為主組成，每年都會在東部舉辦關懷盃棒球邀請賽，今年邁入第33屆，將在11月20日至23日於台東縣開打，本屆口號「Murekesa Ta」是當地卑南族語的「齊心 奮鬥」，喊出原住民棒球運動員世代團結的精神。

關懷盃年年在台東、花蓮輪流舉辦超過30載，是台灣歷史最悠久的學生棒球賽事，讓許多小球員在這比賽留下最歡樂的純粹回憶。

現在享譽盛名的中職、旅外球星，有不少人都曾帶著稚氣的臉龐在關懷盃舞台亮相，其中包含今年剛引退的統一獅球星陳鏞基，參與第一屆關懷盃，如今透過原棒協回饋給家鄉的基層棒球，能在休賽季投入關懷盃指導後進，是他們最具意義的任務。

本屆參賽隊伍總共62支，分為少棒硬式組16隊、少棒軟式組25隊和青少棒21隊，其中包含了連續33年參賽未間斷的宜蘭三星國小和花蓮太巴塱國小；值得一提的是，今年全員原住民的球隊從16隊增加到21隊，呈現原棒協致力耕耘原民基層棒球的成果。

另外，關懷盃近年引進國際交流，跨海邀請日本沖繩隊伍前來切磋，讓原鄉球隊不用出國就能見識日式球風。今年前來參賽的西原南Fighters隊有任務在身，要延續前3屆前輩們的氣勢，代表沖繩挑戰軟式少棒組4連霸。

原棒協順應時代潮流，關懷盃除了有職棒球員在比賽結束後與選手進行互動外，場邊更開辦棒球教室，邀請專業講師向小球員傳遞專業知識，內容包含手套保養、運動心理和防護收操等，讓他們能用更多元的視角探索棒球運動。

按照往例，關懷盃每年都會邀請優秀的原住民運動員跨界擔任關懷大使，今年由霹靂舞神童B-boy NANA擔當，來自基隆的他從5歲開始接觸霹靂舞，短短幾年就從街頭練習場走上國際舞台，拿下多座冠軍，也曾登上國慶大會演出，是台灣年輕新一代Breaking舞者的代表人物。

另外，今年關懷盃記者會還新增一位貴客，原棒協吉祥物「黑皮小子HAPI KIDS」將首度亮相，黑皮除了象徵原住民小球員在烈日下練習而曬成黝黑膚色外，同時也與開心（Happy）的同音，呼應他們臉上總是掛著單純笑容。

記者會搶先曝光之後，「黑皮小子」接下來也會在開幕典禮和賽事期間正式與公眾見面。原棒協理事長林智勝指出，中職六隊現今都有吉祥物，原棒協已經成立34年，希望能有一位具體化的形象，讓大家更快認識原棒協。

今年關懷盃也是林智勝回任原棒協理事長之後主持的首屆賽事，去年結束22年職棒生涯的他，一邊在味全龍球團擔任助理打擊教練、協助後輩，也不忘將心力留給最掛念的原住民基層棒球，卸下球員身份之後他花更多時間投身公益，並代表原住民棒球與外界建立起多座橋樑，包含今年的公益高爾夫球賽特別邀請籃球名宿陳信安合作，賽事收益將捐贈給原棒協。

原棒協副理事長王勝偉指出，協會的「棒助小英雄」計畫協助基層教練提升專業教學能力，並開辦職涯探索與運科教室等活動，累計突破千人次參與；對於球員也舉辦運動心理教育課程，陪伴孩子學習壓力處理，紮根心理素質。

同為原棒協副理事長的陳鏞基則特別感謝各界去年對公益商品的響應，這份愛心已回饋給花蓮10支隊伍，包含三民國中、光復國中、瑞穗國中，以及光復國小、中正國小、中原國小、水源國小、新城國小、玉里國小和太巴塱國小都將披上全新球衣。

原棒協吉祥物「黑皮小子HAPI KIDS」首度亮相。圖／原棒協提供
原棒協吉祥物「黑皮小子HAPI KIDS」首度亮相。圖／原棒協提供

關懷盃 棒球 台東

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